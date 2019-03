La continuidad de la guardería Allendeduero en duda

El Ayuntamiento de Aranda tendrá que decidir estos días el futuro de la escuela infantil Allendeduero. Este lunes está convocada una comisión extraordinaria de Cultura en la que se debatirá qué hacer con este servicio que dejará de gestionar la asociación de empresarios. En el pleno ordinario de este mes de marzo la alcaldesa optaba por retirar del orden del día el último punto en el que se proponía aprobar un reglamento de funcionamiento común para esta guardería, ubicada junto al Recinto Ferial, y la escuela Aranda de Duero, situada junto al Centro Intergeneracional de Belén. Lo hacía después de un largo y bronco debate en el que algunos grupos políticos como IU y el PSOE, acusaban a la alcaldesa de estar negociando con ASEMAR a espaldas del resto de la corporación la continuidad de este servicio. La portavoz de esta última formación criticaba las prisas por intentar aprobar este reglamento, cuando considera que primero hay que resolver esta otra cuestión. Mar Alcalde hablaba de “la pésima gestión política por parte de la señora alcaldesa, que se ha reunido con ASEMAR, está en modo campaña electoral diciendo que sí a todo lo que le digan, mientras los demás no contamos para nada”.

Al respecto de esta cuestión, el resto de los grupos de la oposición abogaban por despejar antes ciertas cuestiones, empezando por aclarar si es ASEMAR la que renuncia por su voluntad a seguir continuando con este servicio, como se había dicho inicialmente, o si lo hace porque un informe de Intervención señala que no hay posibilidad de firmar una nueva prórroga del convenio. Por parte de Ciudadanos, Elia Salinero coincidía con otras formaciones en que la aprobación del reglamento no puede hacerse sin decidir antes qué va a pasar con la escuela Allendeduero. “Estamos dando por bueno que la escuela infantil Allendeduero, que todavía no sabemos si vamos a gestionar, tiene 54 plazas, con una unidad para niños de cuatro a ocho meses, otra para niños de dos a tres años, lo estamos validando en este reglamento, cuando todavía no lo hemos decidido”, argumentaba la concejal.

Aunque el portavoz del equipo de gobierno, Emilio Berzosa, explicaba que aprobar unas normas comunes para los dos edificios no compromete al Ayuntamiento a asumir la gestión de este espacio, finalmente la alcaldesa optaba por retirar el punto del orden del día y aplazar este debate para decidir primero el futuro de esta escuela.