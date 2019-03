Anquela: "Apoyaremos a muerte lo que haga la directiva"

Después de una semana complicada, en la que se ha hablado más de asuntos extradeportivos, este domingo regresa el fútbol al Carlos Tartiere. El Real Oviedo tiene un partido muy difícil por delante ante el Deportivo de la Coruña, rival que les aventaja en seis puntos en la clasificación y ocupa el quinto puesto, pero que solo ha ganado un partido de los últimos siete. Desde Galicia vendrán además unos 3000 deportivistas, que tendrán que ser ubicados en tres zonas diferentes del estadio.

Juan Antonio Anquela, que mantiene la duda de Sergio Tejera y tendrá las bajas de Carlos Hernández, Javi Muñoz y Omar Ramos, mañana dará a conocer una convocatoria en la que habrá algún jugador del filial, como podría ser el caso de Jimmy o Edu Cortina. El técnico jienense, además de los cambios obligados por sanción, se espera que realice alguna variante más como podría ser en la delantera o el carril derecho.

Escucha aquí la rueda de prensa completa de Anquela

“Semana bastante complicada, pero hay que pasar página y pensar en el siguiente. Cuando entras a un vestuario y ves a un futbolista llorando de impotencia... y eso yo lo vi. Y me llegó al alma”, comentaba el técnico jienense tras la derrota en el derbi y el cruce de comunicados entre Oviedo y Sporting.

Sobre la protesta de la afición, que no entrará al estadio hasta el minuto 12 comentó lo siguiente: “No estoy acostumbrado a ver un partido sin aficionados, pero no entro, ni tengo que opinar. Lo que haga la directiva, a muerte. No hay que darle más trascendencia. Nuestra gente es pacífica y va a todos lados. Ha creado pocos problemas, si es que ha creado alguno".

Con tan solo diez partidos por delante y con el equipo a cuatro puntos del play off, Anquela tiene claro que lo que más importa es sumar victorias, más allá de poder tener el control de los partidos: “A mí lo que me gusta es ganar. ¿Cómo? No lo sé. Unas veces con posesión y otras con efectividad. Estamos en condiciones de disputar esto si no nos volvemos locos. Aunque parezca mentira va a ser muy largo Deseo que estemos peleando hasta el último minuto por algo. Lo peor del fútbol es quedarte en tierra de nadie”.

Por último, tras la información surgida en los últimos días del interés del Getafe en el secretario técnico del club carbayón Ángel Martín González, el entrenador andaluz no quiso entrar a valorar su posible salida: “No soy nadie para decir. Personalmente por el trato humano y diario no tengo queja. Pero el fútbol ya sabemos cómo funciona. Unas veces se va uno y otras le echan”, zanjaba Anquela.

Protesta de la afición

El partido del domingo viene marcado por la protesta que harán los oviedistas contra LaLiga que dirige Javier Tebas debido al trato recibido en los diferentes estadios a lo largo de la temporada. Esto provocará que al comienzo del encuentro veamos un Carlos Tartiere casi vacío de la cantidad de aficionados que apoyarán la medida de no entrar al estadio hasta el minuto 12.

La Federación de Peñas del Deportivo de la Coruña emitió anoche un comunicado solidarizándose con la afición del Real Oviedo. En primer lugar han querido denunciar también los cacheos excesivos que en otros momentos sufrieron en primera persona, pero lo que no realizarán, por motivos de seguridad, será no acceder al municipal ovetense hasta el minuto 12. Según explican, porque en el caso de tomar esta decisión seguramente muchos ocuparían sus asientos en el descanso y, en segundo lugar, no pueden entrar y permanecer de pie ocupando los pasillos o vomitorios obstaculizando el paso. Además de estar prohibido esto podría terminar con una sanción para el club carbayón. Los seguidores gallegos están trabajando además en una pancarta de apoyo para sacarla aprovechando la entrada del resto de oviedistas al Carlos Tartiere.