Mercedes Fernández revela que propuso a Javier Fernández gobernar el coalición

Ahora que acaba la legislatura sabemos que la presidenta del PP de Asturias y portavoz parlamentaria, Mercedes Fernández, le ofreció al presidente Javier Fernández formar un gobierno de coalición en el que él sería presidente y ella vicepresidenta. Son algunas de las notas que dejan las últimas preguntas al presidente en la sesión plenaria que cierra esta legislatura. Ha habido buenos deseos, agradecimientos, reconocimientos, pero también palabras gruesas.

Abrió el turno el PP y Mercedes Fernández y Javier Fernández, se reconocieron con palabras en positivo, será porque ninguno repite como candidato en las elecciones de mayo. Antes, las primeras palabras del presidente fueron para contestar a la pregunta de la popular, el balance de la legislatura: ha sido, ha dicho, "esperanzadora en lo económico, fortalecedora en lo social y razonable en lo político".

Mercedes Fernández destacó los acuerdos presupuestarios y se felicitó en nombre de su grupo por ellos. Y saltó la sorpresa cuando la líder del PP reconoció que ella hubiera ido más lejos en esa relación entre populares y socialistas y desveló que un día fue al despacho de Javier Fernández para proponerle un gobierno de coalición, a lo que, según siguió contando, el socialista le preguntó "¿de presidente yo?" y ella respondió: "naturalmente, de presidente quien ganó las elecciones y de vicepresidenta yo". Tras la revelación Cherines añadió que ese gobierno PSOE - PP "hubiese sido algo inédito en la historia política de España, hubiese sido acertado, y probablemente hoy estaríamos ante otro escenario político".

No se dio el gran pacto de gobierno pero Mercedes Fernández aseguró que hubiera tenido todo el respaldo de Mariano Rajoy. La popular agradeció la sintonía de Javier Fernández y su gobierno en el asunto que se planteó sobre la unidad de España, y por su parte, el presidente le reconoció a Cherines su "coraje y determinación" al apoyar los presupuestos de su gobierno.

El tono del turno de preguntas al presidente cambió con Podemos, cuando, entre otros reproches, la diputada y candidata Lorena Gil mencionó la corrupción de los socialistas y Javier Fernández acusó a la formación morada, y más en concreto a su secretario general, Daniel Ripa, de usar la corrupción contra con sus oponentes políticos, fuera cierta o no.

Desde Podemos han calificado la legislatura de "satisfactoria y frustrante". Satisfactoria, por el deber cumplido, ha dicho Lorena Gil, y frustrante, ha añadido, por haber constatado que las viejas formas de hacer política no han atendido los cambios que piden los ciudadanos.

La formación morada criticó también la buena sintonía del gobierno socialista con el PP, mientras que con las fuerzas de izquierdas no se ponían de acuerdo. En este sentido Lorena Gil señaló: "Podemos siempre ha tenido la mano tendida aunque a veces tuvimos que emplearla para torcerles el brazo". Y cerró la diputada espetándole a Javier Fernández que le desea lo mejor en su vida personal, pero que "como presidente ha agotado la credibilidad que le quedaba al PSOE".

A todas estas críticas recibidas desde la bancada de Podemos contestó el presidente sin pelos en la lengua. A Lorena Gil le dijo que entendía que se presentara allí con una retahíla de cuestiones electoralistas porque es candidata y está preocupada por lo que dicen las encuestas. Siguió Javier Fernández diciendo que "Podemos Asturies es un subproducto de Podemos España, el partido más antisocialista de España, y lo que pasa es que la gente ya sabe que ustedes (los de Podemos) no son moralmente mejores y que son políticamente irrelevantes, y los ciudadanos no van a votar a un producto caducado".

Y el tono no bajó con Foro, cuyo portavoz Pedro Leal acusó al gobierno de Javier Fernández de reivindicar Asturias solo al final de la legislatura. El presidente le vino a contestar que no tenía ni idea y le acusó de ser el muñeco de un gran ventrílocuo, que sin nombrarlo dejó claro que es Francisco Álvarez Cascos.

Izquierda Unida calificó de "positiva en general pero insuficiente" la legislatura en la que no se han cumplido al cien por cien los acuerdos de investidura, acuerdos que volvió a agradecer el presidente a los de IU, a los que también agredeció su constructividad y disposición a la hora de negociar propuestas y alcanzar acuerdos. "Al mirar atrás muchos se asombrarán de que una izquierda con 28 escaños en un parlamento de 45 no haya aprovechado esa fuerza para lograr mejorar Asturias, pero esa responsabilidad no la tiene IU, y con eso digo bastante", dijo Javier Fernández.

Ciudadanos lamentó que no saliera adelante en la legislatura que termina las reformas de la Ley Electoral y de la elección del síndico, y criticó las políticas económicas del gobierno socialista, aunque agradeció al presidente su lealtad institucional.

Todos los grupos le desearon hoy a Javier Fernández una buena jubilación.