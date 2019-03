¿Qué fue del voto electrónico?

Corría el año 1998, hace veinte años largos. Euskadi fue pionera en regular el voto electrónico para las elecciones al Parlamento vasco. Llegó a patentar un sistema propio, llamado Demotek, similar al voto tradicional, en el que las papeletas, con los datos cifrados, se introducían en unas urnas con lectores que las escaneaban. La intención del departamento de Interior era utilizarlo por primera vez en las autonómicas de 2005, de forma progresiva, empezando por una gran ciudad o en varias medianas.

En 'La Ventana Euskadi' hemos preguntado qué fue de aquella iniciativa al director de régimen jurídico y procesos electorales del Gobierno Vasco, Eugenio Artetxe. "La primera regulación de voto electrónico en España fue la de Euskadi en 1998", ha recordado. Posteriormente, se desarrolló el sistema Demotek y, finalmente, era preciso reformar la ley electoral para implantarlo en unas autonómicas, pero el proyecto decayó al finalizar la legislatura y no se retomó en la siguiente "por falta de apoyos".

Interior aseguraba que era "seguro, fiable" y garantizaba la confidencialidad y el secreto del voto. Se probó en tres elecciones: con cinco urnas en Cataluña en 2003, las del Athletic en 2001 y las de rector de 2004 y 2008. Los sindicatos de la Ertzaintza se negaron a hacerlo en sus elecciones sindicales. El exrector de la UPV Iñaki Goirizelaia fue elegido por ese sistema. Él mismo diseñó, como ingeniero, el sistema que se utilizó. Ahora defiende el voto por Internet. "Ofrece más seguridad que el voto por correo. es una cuestión de cultura electoral. Para nosotros la papeleta es muy importante", opina.

En el Athletic se testó en 2001, recuerda Artetxe, con mal resultado. "Tuvimos un pequeño problema porque las urnas se colocaron en el exterior y el lector de algunas tarjetas no funcionaba", así que acabaron contando las papeletas de forma manual,

El Gobierno vasco conserva todavía las urnas electrónicas, aunque hoy ya no podrían usarse, porque "la tecnología ha quedado desfasada". En la actualidad, el voto por Internet sería la alternativa más novedosa. Pero Artetxe no se lo plantea todavía para Euskadi. "A corto plazo, desde luego que no. Tendría que cambiar la legislacion vasca y la estatal. Pero sí puede ser a futuro un sistema razonable, siempre que esté validado y garantice la seguridad, libertad, integridad y el secreto del voto", adelanta.