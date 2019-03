Ahí está otra vez, enfrente de mí, en ese mismo momento me sale una sonrisa de oreja a oreja por ver a mi compañero de juegos, mi alma gemela. Me divierte ver cómo me imita en todo lo que hago, si guiño un ojo, él también lo hace, si saco la lengua, repite lo mismo, si levanto la mano, él va a la par ¡qué bien me lo paso con él!

—Ane, ¿dónde está tu hermano pequeño?

—Está otra vez jugando frente al espejo con su doble