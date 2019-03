El ex vicepresidente de la Diputación, Vicent Aparici, advierte que solo era consejero de AEROCAS

El ex vicepresidente de la Diputación de Castellón del Partido Popular, Vicent Aparici, ha declarado esta mañana como investigado por los presuntos patrocinios irregulares del aeropuerto de Castellón. Aparici ha explicado que no ocupaba ningún cargo en AEROCAS, sociedad de la que era presidente Carlos Fabra.

El Juzgado número 3 de Castellón investiga presuntas irregularidades por los patrocinios que concedió al piloto de motociclismo, Álex Debón, la sociedad pública propietaria del aeropuerto de Castellón, AEROCAS, entre los años 2009 y 2011. Un caso por el que hay 11 ex consejeros investigados. Hoy, ha declarado el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, del PP, Vicent Aparici, quien ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación, que no "ocupaba ningún cargo en AEROCAS y que ha respondido a preguntas de la Fiscalía".

Vicent Aparici, ha explicado que ha sido preguntado solo "por el funcionamiento del consejo de administración", y que ha dado explicaciones de lo que se acordaba. "Soy una persona que no ocupaba ningún cargo ahí" y "solo era consejero", ha detallado Aparici.

Durante los años que se investigan, el presidente de la sociedad pública era Carlos Fabra, y el director general, Juan García Salas. Por este caso han declarado los ex vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla o Gerardo Camps, que han señalado que no participaron en los consejos que ratificaron los contratos con Debón, y que las decisiones las tomaba la dirección general de AEROCAS. Cabe recordar que tanto Fabra como Debón están investigados por estos hechos.

Hoy, el concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, ha señalado que participó en dos de los consejos que ratificaron los contratos en 2009 y 2011, pero advierte que tiene "la conciencia muy tranquila" y que no le consta "ningún tipo de irregularidad en la contratación".

Eusebio Monzó ha explicado que ha contestado a las preguntas tanto del juez como de la fiscal, a quienes ha explicado que no tiene "conocimiento de ningún tipo de irregularidad en la contratación del aeropuerto de Castellón".



Esta ausencia de irregularidad, ha añadido, "consta" en los propios informes tanto de la Intervención de la Generalitat como de la propia Sindicatura de Comptes, por lo que ha mostrado su deseo de que "se resuelva todo pronto". Preguntado por si ratificó alguno de los patrocinios objeto de la investigación judicial, ha señalado que en los consejos de administración, de los que formaba parte, "se dio cuenta de este tipo de contratos con los informes tanto de Sindicatura como de auditorías que no observaron ningún tipo de irregularidad, por lo que se ratificó por todo el consejo".



Monzó ha precisado que en los consejos de administración de 2010 no estuvo, pero en los de 2009 y 2011 sí, y los ratificó "como el resto" de miembros de ese órgano, en el que "se dio cuenta de esos contratos". Sobre quién decidía la cuantía de los contratos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de València ha dicho sería "el propio aeropuerto Castellón", y que supone que "inversores" que han acudido a declarar "habrán dado cuenta de ello".

Hoy también han declarado como investigados otros dos ex consejeros, el ex director general de Coordinación de Proyectos de la Conselleria de Economía, José Luis Villanueva, y el exsubsecretario de la Conselleria de Industria, Ricardo Bayona.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los cuatro investigados han declarado ante el juez, y con ellos se dan por finalizadas las declaraciones previstas en la instrucción.