Concert de L'Orchestre d'Auvergne al Teatre Principal

Orchestre d’Auvergne

L’Orchestre d’Auvergne és coneguda internacionalment com l’orquestra de cambra francesa. És àmpliament reconeguda per la seua qualitat musical i artística, per fomentar les aspiracions musicals dels seus membres i per rebre un calorós reconeixement públic. L’orquestra també ha assolit un important paper educatiu, sembrant les llavors d’una comprensió més profunda i d’una reacció personal a la música clàssica i arribant així a un públic àmpliament diversificat.

Dijous 4 d’abril a les 19.30 hores

Teatre Principal de Castelló. Plaça de la Pau, s/n. Castelló de la Plana

Entrades 12, 18 i 25 euros