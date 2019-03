La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, pide penas más duras contra las agresiones sexuales

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco ha afirmado que las agresiones sexuales que se han producido en la ciudad durante la celebración de las Fiestas de la Magdalena "son consecuencia de sentencias como las de la manada", y ha pedido un endurecimiento de las penas para los agresores sexuales.



Marco se ha pronunciado así en la concentración de repulsa convocada en el Ayuntamiento de Castellón después de que se haya detenido a ocho personas -seis de ellos menores- en relación con dos agresiones sexuales cometidas contra una menor de 14 años y se haya denunciado otra agresión sexual.



En la concentración han participado miembros de la corporación municipal, ciudadanos, la reina de las fiestas, Natalia Palacio, junto a sus damas, y Na Violant d'Hongria, Andrea Verchili, y su corte de honor, y se ha procedido a la lectura de un manifiesto.



En el mismo se ha expresado la "más enérgica condena" del Ayuntamiento por las agresiones sexuales y se ha constatado el "compromiso" del Consistorio contra la violencia machista, al tiempo que se ha reclamado el derecho de las mujeres a "ser libres" y "dejar de ser víctimas y ser respetadas como personas y como ciudadanas de pleno derecho.



Tras la concentración silenciosa, la alcaldesa ha asegurado que desde el Ayuntamiento están haciendo todo lo que pueden para intentar evitar estos casos, pero no ha sido "suficiente", por lo que ha hecho un "llamamiento al poder judicial, a los jueces y juezas que dictan sus sentencias".



La alcaldesa ha reclamado que los jueces "tengan en cuenta que cuando dicten las sentencias hay consecuencias más allá de la aplicación rigurosa y estricta", y ha pedido "al poder legislativo y ejecutivo y al Gobierno de España que caiga todo el peso de la ley contra los autores".



"Pero no solo ese peso, sino más", ha señalado Marco, quien ha pedido que "se endurezcan las penas" y caiga "el máximo peso legal posible sobre los agresores" y ha reivindicado que las mujeres no deben "vivir con miedo".



Ha recordado que el municipio ha llevado a cabo medidas como la campaña de "No es no", paradas de autobuses a demanda de las mujeres en las inmediaciones de sus casas, y un servicio de 24 horas de asistencia psicológica a posibles víctimas de un abuso sexual o maltrato.



En la lectura del manifiesto han participado la reina y Na Violant d'Hongria, además de la alcaldesa, el conseller de Educación, Vicent Marzà; la concejala de Igualdad, Verónica Ruiz; el concejal de Fiestas, Omar Braina; el vicealcalde, Ignasi Garcia y el concejal del PP Vicent Sales.

