El PSOE propone soterrar las vías del tren y trasladar la estación de autobuses junto al edificio de ADIF

Soterrar las vías del ferrocarril a su paso por nuestra ciudad y trasladar la estación de autobuses junto a la estación de trenes. Estas son dos de las medidas que el PSOE de Ronda someterán a votación el próximo 8 de Abril en una asamblea extraordinaria en la que se decidirá el programa de gobierno con el que el partido de izquierdas se presentará a las elecciones municipales. Su candidata a la alcaldía, Isabel Aguilera, aseguraba en la tarde de este jueves que se tratan de medidas realistas, económicamente viables y que además cuentan con la aprobación inicial de ADIF. En este sentido, Aguilera ha asegurado que ocultar las vías debajo de las superficies permitiría crear un gran bulevar en la parte exterior que integraría las barriadas de la Dehesa y el Fuerte con el resto de la ciudad. En cuanto a la actual ubicación de la estación de autobuses, la líder de los socialistas rondeños ha explicado que este espacio se transformaría en una gran zona verde.

Entre las medidas urgentes que los socialistas pondrían en marcha si consiguen gobernar en Ronda, Aguilera ha destacado un plan de equipamiento educativo y eliminar la restricción del tráfico por el Puente Nuevo. No obstante, desde el PSOE han matizado que sí están a favor de una regulación del tráfico y ya están estudiando un posible vial alternativo, del que no han querido aportar mucha información pues han prometido a los vecinos del Barrio San Francisco que ellos serían los primeros en conocerlom aunque sí ha adelantado que no está ubicado en el Arroyo de las Culebras.

Los socialistas también proponen crear aparcamientos subterráneos en el antiguo cuartel de la Concepción (la actual zona azul) y establecer una red de aparcamientos en la periferia de la ciudad. Precisamente, la nueva Ciudad Deportiva se convertiría en un "Campus de la Cultura y el Deporte", donde se crearían dos nuevas piscinas, una al aire libre y otra cubierta, así como un auditorio. En el ámbito del urbanismo, el PSOE rondeño considera que es necesario que se oferten un mayor número de viviendas por lo que contemplan reactivar el convenio de creación de más de 300 casas de protección oficial (VPO).

En el apartado social, Aguilera ha mencionado un nuevo plan para combatir la soledad de nuestros mayores, fomentar el voluntariado, otro plan para conseguir que los jóvenes más formados puedan trabajar en Ronda o la creación de una concejalía específica de 'Discapacidad', entre otras cuestiones.

Este conjunto de medidas forman parte de las 200 propuestas que se han recogido en las reuniones que el PSOE rondeño ha mantenido con más de 400 ciudadanos y que tendrán que recibir la aprobación de la militancia para que se incluyan en el programa de gobierno.