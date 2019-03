Freud aludía en una ocasión a las tres heridas graves que se habían asestado al narcisismo humano, a saber, cuando Copérnico la primera, al descubrir que la tierra no era el centro del Universo, cuando Darwin la segunda, al hacernos ver que el hombre no es totalmente especial, y a través del psicoanálisis la tercera, cuando demostró que no mandamos ni en nuestra propia casa, el inconsciente, que nos habita y nos domina.

Así es o así parece en la mayoría de los casos si no andamos despiertos y nos preparamos para elevar a la categoría de consciente lo que nos ocurre inconscientemente, y en el caso de los adictos a sustancias no iba a ser distinto, adormecidos por los efectos alucinógenos o anestésicos de unas drogas, o estimulantes de otras.

Ese narcisismo primario que todos llevamos dentro al que se refiere Freud, nos defiende de los ataques de los demás y de los reveses y contrariedades de la vida, ese narcisismo nos permite crear, tener afán de inventar, de distinguirnos sanamente de los demás, nos permite tomar conciencia de individualidad, sensación de autoestima, etc, se engaña quien trate de hacernos creer que no le preocupa para nada su imagen, que él no es como Narciso; no perciben que a éste lo que lo caracterizaba era su extremosidad patológica, no el grado de aquello a los que nos estamos refiriendo aquí.

Es algo generalmente admitido que los adictos a sustancias, tienen una personalidad con alto grado de rasgos narcisistas, pero aún así, lo que convierte al narcisismo en una de las variantes intervinientes en las adicciones es el camino a través del cual se llega a él, que en su caso es el de la transgresión, no desde el punto de vista penal, sino una transgresión ética que supone la autoagresión por la ingesta de algo extraño para alterar el estado de consciencia, ese narcisismo extremo que les hace pensar, como al mundo precopérnico, que son a su vez el universo y su centro, que no existe nadie más que ellos ni otro mundo más que el suyo.

Mientras se drogan viven para disfrutar, para deleitarse disfrutando y luego para disfrutar deleitándose, lo que ocurra a su alrededor fuera de ellos ,qué más da, nada importa sino tener asegurada la siguiente dosis de placer que les evite sufrir el displacer característico del intervalo entra una dosis y la siguiente.

Quién diría que a pesar del aspecto descuidado y desastrado que presentan mientras están consumiendo, lo que hacen es mirarse, recrearse en su imagen como Narciso, y cuidarse a sí mismos, ¡¡¡quién lo diría!!!!!