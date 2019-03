Didier Moreno: "El aficionado está en su deber de expresar lo que ve"

El Deportivo afronta el partido de este domingo ante el Real Oviedo con la necesidad. El hecho de alejarse de los puestos de ascenso directo ha provocado que desde el vestuario todos transmitan el mismo mensaje: la importancia de pensar en un mismo. En ese sentido, Didier Moreno apuntó que "tenemos que centrarnos en nosotros, no mirar a los demás". Y destacó la jornada de ayer en el paintball como positiva para "poder ocupar la mente en otras cosas, en no darnos mortificación por lo que hemos venido viviendo".

Sobre el partido de este fin de semana en el Tartiere, Didier señaló que hay que "pensar en ir y poder plasmar en campo todo lo que venimos trabajando. Tenemos todas las armas para competir y sumar". Y citó una de las claves para ello: "Entrar en sintonía con el partido desde el inicio. No nos vamos a enfrentar a un rival fácil, vamos a ir a la nuestro, para Dios mediante poder ganar".

Titular ante el Almería en el doble pivote, Moreno aseguró que se encuentra con "buenas sensaciones". Y apuntó que todo llegará "en su debido momento. Ha sido temporada de altibajos, pero estoy disfrutando del día a día, aprendiendo del día a día, de la gran plantilla humana y cuerpo técnico. Ahora, volviendo a tener minutos y disfrutándolos al máximo".

Sobre el hecho de poder salir en su posición natural, por primera vez en la temporada, Didier afirmó que "el actuar más de pivote es más de mis características. Estoy agradecido por poder actuar en esa posición sabiendo la gran competencia que hay. Sabiendo que están Álex y Mosquera son capitanes y pilares del equipo. Estoy agradecido por la oportunidad, lo disfruté y lo venía esperando".

En la misma línea de positivismo, el centrocampista colombiano se mostró agradecido a Natxo por sus palabras hacia él. "Me enorgullecen porque siempre he dicho que soy un trabajador incasable. En el día a día me entrego al máximo. La entrega siempre está, eso es de valorar y de ponderar también", añadió.

Por último, Didier evitó opinar acerca de si el trato hacia él era injusto o no. "Siempre he dicho que el aficionado está en su deber de expresar lo que ve. Hablar de injusticia o no, no voy a hacerlo. Las veces que he salido al campo he tratado de disfrutar, de aportar, y por eso estoy tranquilo", concluyó.