El cambio horario y la hora del planeta a análisis con el físico Jorge Mira y el meteorólogo Carlos Balseiro. Mira defiende la necesidad de hacer el cambio horario haciendo un símil con el vestuario: "no inverno non levamos bermudas e no verán abrigo". El plástico y CO2 son los principales elementos a reducir.

Carlos Balseiro sin embargo incide en lo delicado del alargue del verano climatológicamente hablando y el peligro que supone que la temperatura del planeta siga ascendiendo.