Pacheta: "El equipo está muy conectado y vamos ilusionados a Las Palmas"

El Elche C.F. quiere confirmar su progresión en la Segunda División el domingo 31 de marzo a las 20.00 horas ante la U.D. Las Palmas de Pepe Mel en el estadio de Gran Canaria. Los ilicitanos quieren mantener su cómoda renta de 9 puntos con el descenso ante un rival que apura sus opciones de disputar la promoción de ascenso a Primera.

El entrenador del Elche, Pacheta, ha comentado que "el equipo está dando señales de crecimiento y madurez. Llegamos en un momento en el que estamos ilusionados por victorias y por sensaciones. Ellos tienen muy buenos futbolistas, pero nuestra obligación es la de jugar un gran partido y llevarnos los tres puntos".

El técnico franjiverde tiene las bajas de Manuel Sánchez por lesión, además de Xavi Torres e Iván Sánchez por sanción. La entrada de Karim Azamoum por Xavi Torres y Borja Martínez por Iván podrían ser las únicas novedades en el once inicial del Elche con relación al de la pasada jornada.

Pacheta ha vuelto a dejar claro que "aún no toca hablar de una posible renovación porque a mí me martillea en la cabeza lo que ocurrió aquí hace dos años. El derrumbe del equipo en las últimas jornadas lo condenó al descenso. Aquí nadie da nada por hecho y no seré yo el que desvíe la atención de lo esencial que es asegurar la permanencia. Eso sí, el Elche será el primer Club al que escuche, sin ninguna duda."