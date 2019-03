Nadia Calviño considera "poco responsable" la actitud de Alcoa en Galicia

El gobierno de Pedro Sánchez considera poco responsable y poco seria la actitud de Alcoa en Galicia. La ministra de economía asegura que el ejecutivo central trabaja en la búsqueda de una solución. En declaraciones a la SER, Nadia Calviño considera que no se han puesto de perfil y confirma que hay ofertas de compra para la planta de la multinacional en A Coruña... Aunque la ministra opta por la prudencia......" a mi me parece que es poco responsable por parte de una empresa que está justamente en un proceso de cierre de determinadas plantas, arrojar dudas, generar incertidumbres en los cientos de trabajadores que están en la tercera de las factorías, en este caso en la de San Cibrao. O sea que, me parece que es poco serio el lanzar ese tipo de mensajes. Vamos a centrarnos en encontrar soluciones que es lo que esta intentando el gobierno"

Nadia Calviño asegura que se ha dado un paso fundamental para el proyecto de construcción de las fragatas F-110 en los astilleros de Navantia en Ferrol. Entiende que no hay marcha atrás porque hay plazos y presupuesto. Y sobre la autorización a la Xunta para gastar el superávit, la ministra de economía es consciente de las protestas en el sector de la sanidad gallega, por eso lo considera una buena noticia....."en el caso de las comunidades autónomas, en concreto el caso de Galicia, yo soy consciente, he escuchado las numerosas protestas por parte de los ciudadanos por la falta de inversión en el ámbito sanitario. Ese es un tema de primera necesidad, es fundamental para nuestro estado de bienestar , asi que habrá que ver, y me cosnta que el ministerio de hacienda contempla como una de las posibilidades la inversión en el ámbito sanitario, es una buena noticia"

La ministra de economía cree que España está capeando mejor las dificultades derivadas de la crisis, y sobre la brecha salarial, cree que se están dando los pasos necesarios para reducirla, pero todavía habrá que seguir trabajando