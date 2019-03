¿Cómo ordenará Granada los pisos turísticos?

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, asegura que no es necesario implantar en la ciudad una medida tan dura para el control de viviendas turísticas de particulares como la aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, que indica que no tendrán licencia municipales los pisos turísticos que no tengan entrada individualizada.

La Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de la Provincia de Granada calcula que existen en la ciudad más de 15.000 plazas no regladas de hospedaje. Es la misma cantidad que la oferta legal y controlada de hoteles y apartamentos.

El alcalde considera que el asunto no es aún un problema en Granada aunque en zonas como el Albaicín y el Realejo se ha llegado al límite y habrá que establecer límites usando el Plan General de Ordenación Urbana, pero se sigue estudiando la norma municipal.

El presidente de los hosteleros, Gregorio García, ha dicho a Radio Granada que todas las plazas deben someterse a las mismas normas, en este caso, regionales y que el fenómeno de los pisos turísticos es un problema pero ha llegado para quedarse. Lo que hay que hacer, dice, es derogar el decreto de la Junta de Andalucía y obligar a cualquier promotor de pisos turísticos a ser empresario del sector jugando con las mismas reglas que hoteles y apartamentos.

En Granada se espera la norma. La medida restrictiva de Madrid ha sido acogida con satisfacción por vecinos y empresarios.

Escucha a Cuenca y García en 'Hora 14 Granada':