Casi tres meses han transcurrido desde la pasada Cabalgata de Reyes Magos en Jaén capital, el 5 de enero, y todavía los más de 200 jóvenes que trabajaron en la misma contratados por una empresa cordobesa a la que el Ayuntamiento encargó la gestión del evento, no han cobrado su correspondiente salario.

Desde prácticamente los días posteriores y tras los reiterados incumplimientos de pago de la empresa, los jóvenes se agruparon en un grupo de afectados que sigue en funcionamiento. Por ello, una de las afectadas pasó este jueves por el programa 'Hoy por Hoy Jaén' para contarnos su experiencia.

Marta Jaén lo tiene claro: "Pienso que se están riendo de nosotros porque para lo que deben no tienen que estar evadiéndonos o bloqueándonos en redes sociales, diciéndonos a cada uno una cosa diferente, mintiéndonos...". Ahora, están hablando incluso de tomar medidas judiciales, "el problema es que estamos muy dispersos", señala Marta Jaén.

La cantidad no es abultada, ya que según esta afectada, a la mayoría se les debe unos 35 euros, aunque hay otros jóvenes que trabajaron por la mañana también y otros que llevaban un pinganillo a los que la empresa les dijo que iban a cobrar un euro más la hora.

Jaén también ha denunciado la comunicación con la empresa cordobesa y las dificultades que a veces tienen para hablar con sus responsables. "Hay algunas veces que le hablas bien y no te contestan, o te dicen que les han robado el móvil. Otras que estaba enfermo. Yo ya le dije que se estaba riendo de nosotros y que lo que iba a conseguir es que nos presentáramos en Córdoba para que nos pagaran. Dicen que no, que ya el Ayuntamiento ha dado la orden y falta que cobren", añade.

A algunos la cantidad les puede parecer irrisoria para este lío, pero Jaén tiene claro que "son 35 euros que no la van a sacar de pobre, pero no se tiró toda la cabalgata trabajando para luego nada". Además, "lo que nos molesta es que de primeras nos dijeron que independientemente de que el Ayuntamiento pagara o no, ellos iban a pagar, luego empezaron a meter al Ayuntamiento que tenía que firmar y yo creo que son bulos y no podemos saber lo que es verdad o es mentira", añade Marta Jaén.