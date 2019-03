Más personajes de 'Juego de Tronos' que visitarán Úbeda

La afamada serie 'Juego de Tronos' será una de las protagonistas en la próxima edición del Cinefan Festival Úbeda. Por ello, al actor Eugene Simon, conocido por interpretar a Lancel Lannister, que será el primer invitado de los tres de 'Juego de Tronos' que participarán en la VII edición del evento, se sumará el actor Toby Sebastian, que representará a la casa Martell.

Sebastian es un actor y músico británico nacido en 1992 en Inglaterra. Inició su andadura en televisión participando en un concurso de talentos, en 2008, como cantautor. Como actor ha participado en las series 'Thehollowcrown', 'La tienda roja' ' y 'The secret'; y en largometrajes como 'After the dark' y 'Barelylethal'.

En la adaptación televisiva de Juego de Tronos, da vida al príncipe Trystane Nymeros Martell,prometido de la princesa Myrcella Baratheon.

Toby Sebastian participará en la mesa del Festival sobre la aclamada serie, así como en las diferentes sesiones de firmas y fotos que tendrán lugar a lo largo del fin de semana del 20 y 21 de julio.