Diputación y el Ayuntamiento de Jaén apagan sus luces

El Ayuntamiento de Jaén y la Diputación han decidido sumarse a 'La Hora del Planeta', que tendrá lugar este sábado, 29 de marzo, de 20.30 a 21.30 horas. Se trata de un movimiento ecologista que promueve la organización WWF, para recordar la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Durante una hora, las luces del Palacio Municipal, Catedral, Castillo de Santa Catalina, Arco de San Lorenzo y las iglesias de San Ildefonso, dela Merced y de San Juan permanecerán apagadas. Del mismo modo lo harán El Palacio Provincial, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, el Centro Cultural Baños Árabes y la Casería Escalona.

Desde el Consistorio, se ha querido hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que participen de forma activa en 'La Hora del Planeta', y propicien así, "un desarrollo más sostenible".

El año pasado participaron miles de ciudades de 188 países del mundo que apagaron más de 17.000 monumentos y edificios icónicos. Este año, esta iniciativa impulsada por la Organización Mundial de Conservación de la Naturaleza también ha propuesto que no se consuma carne durante todo el día, dado el impacto que la ganadería tiene en la emisión de gases de efecto invernadero; y que no se utilicen envases de plástico de un solo uso para no incrementar los restos de este residuo.