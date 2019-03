García Tébar no se fía del Conil, "desde la llegada de Cortijo, ha mejorado mucho"

El Xerez DFC recibe el domingo a las seis y media de la tarde en Chapín al Conil CF y lo hacen con el objetivo de sumar otros tres puntos que le permitan seguir en la lucha por los puestos de liguilla.

García Tébar, técnico del equipo xerecista, no se fía de un rival, que “yo creo que ya está casi salvado si como parece, descenderán tres equipos”, porque lo ve “un equipo muy sólido, no tiene demasiadas fisuras y tienen muy claro lo que tienen que hacer en el plano defensivo y ofensivo. Desde la llegada de Cortijo ha mejorado”.

Aunque llegan a Chapín con muchas bajas, el entrenador manchego cree que presentarán batalla y tiene claro que no habrá ninguna relajación de sus jugadores, “de eso estoy seguro”.

El entrenador azulino espera que su equipo mejore sobre lo que hizo en Chapín ante el Puente Genil, donde no pasó del empate. Cree que no conduce a nada pensar más allá del partido ante el Conil, “porque eso no nos conduce a nada, nuestro objetivo es este partido, queda liga y muchos rivales aún que optan por estos puestos de liguila”.