Ciudadanos dará a conocer la próxima semana el nombre de su alcaldable en Jerez

Ciudadanos dará a conocer finalmente la próxima semana el nombre de su candidato a las elecciones municipales de Jerez. Se despejará por lo tanto la incógnita de quién liderará en la ciudad la lista de la formación naranja y el equipo que le acompañará. Carlos Pérez, candidato en las últimas municipales y uno de los nombres que también suena como alcaldable, ha afirmado hoy a preguntas de la prensa que esta lista estará formada por “personas relevantes” y con un “perfil profesional importante”.

Al margen de si lidera o no la lista, Carlos Pérez, que ya ha sido designado por su partido como candidato al Senado por la provincia, ha afirmado en más de una ocasión que aunque él no sea el alcaldable no le importaría formar parte de la lista. Quién no le acompañará será el actual concejal Mario Rosado quién ya ha anunciado que no repetirá.