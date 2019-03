"(...) Necesitamos parar, necesitamos parar un poco. Y pensar. Y comprender que no es crecer lo que necesitamos, sino reorganizar. Ahora que estamos solos, ahora que todo el mundo se ha ido y nos ha venido la bendita despoblación, ¿por qué no empezamos de nuevo? ¿Por qué no empezamos las cosas de otra manera? (...)"

Seguir leyendo