El Mundial de Blanca Fernández

El novedoso circuito del Mundial de Cross de Aarhus, en el que los atletas ascenderán y descenderán por el techo del Museo de Moesgaard sobre la prehistoria que está cubierto de césped, supondrá el debut de la leonesa Blanca Fernández en la meca de la especialidad. La notable recuperación de la internacional tras varios meses lesionada, con una medalla incluida en el Campeonato de España, tiene premio.

En el mejor momento de su vida, según reconoció antes del viaje a tierras danesas, Blanca pretende disfrutar y conseguir una buena posición entre sus compatriotas, Trihas Gebre, Azucena Díaz, Gema Martín e Irene Sánchez-Escribano, a pesar de la dificultad extrema que se han encontrado los atletas al reconocer el recorrido. En Radio León, la pupila de Villacorta señaló que "me da la sensación de que será el más duro que he corrido en mi vida. Nunca he corrido en cuestas tan largas y tan empinadas".

En León, su entrenador recuerda que el gran objetivo de la temporada de la mediofondista es el Mundial de Doha al aire libre, pero destaca el esplendor de Blanca: "no tenía la continuidad necesaria con sus estancias en EE.UU. y las lesiones de cada temporada. Lleva un tiempo considerable entrenando sin molestias, pero el circuito es un hándicap y se desconoce el nivel de los atletas africanos. Es una lotería, ir bien colocada y tener el día". La solución, este sábado a las 13:00 horas.