"Ahora es el momento del cambio"

Perfil empresarial y amplia trayectoria política. Son algunas de las características que definen a Ángeles Isac García, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Linares. Tiene 57 años y sus raíces se asientan en la Estación Linares-Baeza. Es Técnico Especialista en Química, aunque toda su trayectoria laboral ha estado vinculada a la actividad comercial, participando activamente en entidades como la Cámara de Comercio y la Asociación de comerciantes. Repite como cabeza de lista del PP en las elecciones municipales, actualmente es concejala del Ayuntamiento de Linares, cargo que también ocupó como parte del equipo de gobierno popular durante el mandato 1995-1999. En la actualidad es diputada provincial, anteriormente y durante dos legislaturas fue parlamentaria andaluza y, aunque por un periodo muy breve, ha ocupado escaño en el Congreso de los Diputados tras las últimas elecciones generales. Con miras a las próximas, forma parte de la candidatura del PP de Jaén como número 2 de la lista al senado.

Nos detenemos en el perfil político, pero también en el lado personal de Ángeles Isac García en esta entrevista.

¿Por qué ha elegido este sitio para la entrevista, esta Plaza del Ayuntamiento, la isleta central?

La isleta central porque, por desgracia, tenemos vallas que envuelven el Ayuntamiento. Es la casa de todos los linarenses, el ágora, la plaza pública de Linares, en esa en la que la democracia antigua establecía los debates entre los ciudadanos. Sobre todo, porque en esa portada de la casa de todos los ciudadanos hay un escudo, que en el ángulo superior pone “Nunc est tempus mutatio”, eso significa: ahora es la hora del cambio. Nuestro escudo lo dice. El Partido Popular en las pasadas elecciones comparecía con una bandera única y un eslogan que nos dejaba ver que teníamos que trabajar en Linares ya todos juntos, bajo algo que nos unía a todos, nuestra bandera. Afortunadamente, fue susceptible de que una plataforma ciudadana asumiera tanto la bandera como ese eslogan que une a toda la ciudad. Nosotros la hemos cedido y recuperamos algo que también nos une a todos los linarenses, que es nuestro escudo, lo que dijeron nuestros antepasados para ofrecernos recursos para intentar cambiar las cosas cuando algo vaya mal.

¿Cuándo y por qué decidió Ángeles Isac dedicarse a la política?

Lo decidí cuando era muy joven, porque vino a buscarme Juan Lillo, para mí el mejor alcalde de la democracia que ha tenido esta ciudad. Nos ilusionó su proyecto, de hecho se ejecutó en un porcentaje muy elevado. Yo tenía mucho interés en hacer cosas, sobre todo por las mujeres, el yacimiento arqueológico de Cástulo, del que soy una enamorada ya que parte de mi niñez la pasé en el cortijo de “los patos” a apenas 6 kilómetros de Linares…Me ofrecieron la oportunidad de trabajar en Cástulo, yo sabía lo que había y lo que hay en Cástulo y eso me ilusionó. Después, aunque fue en minoría, gobernamos y fue el momento histórico reciente más importante que ha tenido esta ciudad. Se crearon 2500 puestos de trabajo, se hizo esta plaza que hoy nos acoge, se hizo el conservatorio de música, la rehabilitación del palacio de Andrés Segovia, el parque de bomberos, el apeadero de autobuses, se trajo a Gestamp, a Tradema, se pre diseñó dónde iba a ir el recinto ferial y el campus científico tecnológico…Fue una época de esplendor considerable que ahí está, y eso es incuestionable. Me llamó, creí en él y participé en su gobierno. No tengo palabras para agradecerle, porque me enseñó mucho de lo que soy actualmente como persona y política.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de la política?

De la política me gusta el diálogo, me gusta el debate, la confrontación de ideas para mejorarnos a nosotros mismos. Me gusta la creatividad, me gusta inventar, imaginarme como pueden ser las cosas si se trabaja por ellas, es que las veo, tengo el poder de poder verlas. Creo en lo que pienso, y cuando pienso en algo que se puede hacer, si se pelea bien, se puede. No me gusta el fango, la desidia, el criticar por criticar, el destruir, el atacar al adversario con mentiras…No me gusta eso, pero no ocurre sólo y, por desgracia, en la política. Ocurre en la vida, en el mundo empresarial, en todos sitios. Hay que combatir lo malo y trabajar por y para lo bueno, eso es lo que construye un mundo mejor, más feliz y próspero. Al malo hay que apartarlo y lo bueno protegerlo, impulsarlo y promoverlo.

¿Tiene algún referente político?

Tengo muchos. Juan Lillo es incuestionable para mí. Los líderes de mi partido todos, porque todos y cada uno de ellos ha tenido pequeños defectos y grandes virtudes. El Partido Popular ha sacado a España de una situación dramática en lo económico y social. Ha sido siempre el PP, liderado por distintos presidentes, José María Aznar y Mariano Rajoy, los que han resuelto y han aparejado mejor vida para los ciudadanos. A título individual me gusta mucho Jonh F. Kennedy, leo mucho sobre él y me gusta la amplitud de miras que tuvo. También Churchill, su agudeza su precisión…, por su puesto Adolfo Suárez, en mi familia se hablaba siempre de él. Como mujeres a Esperanza Oña la adoro, Esperanza Aguirre también me gustaba mucho en su momento, y otras más anónimas que me han enseñado mucho como: Ángeles Muñoz, María Sacramento, Patricia del Pozo, Patricia Navarro, Maria Dolores de Cospedal, Ana Pastor…Si es que mi partido está lleno de mujeres buenísimas. Me falta hoja para citar a todos los políticos que admiro y quiero, todos me han dado una lección importante. Todas y todos son referentes del algo.

Termina el presente mandato municipal, ¿cómo ha vivido estos cuatro años en el Ayuntamiento de Linares?

Muy mal. Esta situación es tan anómala, tan atípica, tan autodestructiva que, hecho este análisis, estoy convencida de que hay otra forma de hacer política que no sea la revancha, la mentira, la palabra soez. Hay una manera lustrosa, luminosa, de colores, donde todo cabe y no se deja tirado a nadie, esa es la forma. Tender puentes, abrazar al adversario, tenderle la mano… esa es la política nueva que tenemos que construir entre todos. Ojalá que las elecciones del próximo 26 de mayo traigan a la palestra a esos nuevos políticos que vienen con el ánimo de construir. Que aporten chispa, talento y bondad, y sobre todo algo que me parece muy importante, disciplina. Tenemos que pensar en los trabajadores municipales, en nuestro ayuntamiento, porque de un trabajador satisfecho, querido y respetado sale una administración mucho más competente. Nos quedan muchos retos, pero sólo se podrán hacer desde la generosidad, la benevolencia y la disciplina.

¿Cómo sueña a Linares? ¿Cómo ve a esta ciudad, por ejemplo, de aquí a una década?

Todas las noches la sueño. No hay noche que no me acueste con una idea, con un sueño. Yo veo a Linares saliendo de donde está, ya. Estoy segura y convencida de que la próxima corporación va a ser una fuente de sabiduría, de colores, vamos a traer lo mejor de nosotros mismos. Es verdad que lo hemos pasado mal todos, y vamos a construir un proyecto empresarial que nos lleve adonde nunca debimos dejar de estar, los puestos de trabajo perdidos recuperarlos, a un Campus Científico Tecnológico pionero, a una cultura sobresaliente, unos recursos turísticos incipientes pero que se van consolidando y unos servicios sociales que no dejen tirado a nadie. Nuestras raíces son mineras y los mineros decían: que nadie se quede tirado en la mina. Una política que no deje tirado a nadie.

Si es alcaldesa, ¿qué va a hacer para conseguirlo?

Lo primero que voy a hacer para conseguir eso es reunirme con los trabajadores de los distintos departamentos municipales. Ya lo tenemos muy encauzado, hay muchas personas que llevan años trabajando a las que no se les ha reconocido, un poco relegados, olvidados. Nosotros vamos a recuperar el prestigio del ayuntamiento. Después vamos a tender puentes de diálogo y consenso, puentes amables con el resto de administraciones, no en vano dependemos de ellas. Vamos a ayudar al empresariado y vamos a hacer un llamamiento a nuevos proyectos empresariales basados en las nuevas tecnologías. Eso es fundamental para esta ciudad, vamos a recuperar el parque empresarial de Santana, y vamos a trabajar encarecidamente para que esta ciudad sea la más bonita del mundo. Ya lo es, sólo quiere un poquito de cuidado, de amor, vamos a intentar promoverla con el esfuerzo de todos, no renunciamos a nuestro primer eslogan “Linares todos a una” y “ahora es momento de cambio”.

Cargo de alcaldesa que, ¿pretende compatibilizar con el de senadora si resulta elegida?

Claro, será todo un honor que una alcaldesa de Linares sea a la vez senadora. Porque estar en el senado también lleva implícito el conocimiento de cosas que también se están desarrollando en otras ciudades españolas, promover e impulsar iniciativas empresariales y también conocer a otras personas que trabajan en todas España. Esto es una ventana que se abre de par en par para Linares. Algo en Linares está cambiando, Linares empieza a moverse. Yo lo noto, lo percibo en la calle, la gente tiene ganas de cambio, de que esto ya termine. Esas son las bases de nuestro programa: primero el emprendimiento y el empleo, todas las iniciativas que están sirviendo para elaborar nuestro programa, que se está haciendo de la mano totalmente de la ciudadanía. Han sido varias las campañas en estos años, una “miles de pasos por mi ciudad, me mudo a tu barrio” o “somos tu altavoz”, donde recogíamos sugerencias. La última la hemos puesto en marcha hace un mes, donde a través de whatsapp yo directamente atiendo quejas o sugerencias que están siendo atendidas en un cien por cien. Estamos con las pilas puestas, ilusionados y dispuestos a liderar este cambio.

¿Cómo lleva su entorno más cercano, familiares y amigos, su dedicación a la política?

Muy bien. Afortunadamente tengo una familia que comprende mi situación, que viaja conmigo, que debate conmigo, que me leva la contra. Tanto mi marido, como mi hijo, mi madre también, y luego mis amigos me perdonan muchas cosas porque entienden que ahora tengo un anhelo y lo tengo que cumplir. Aunque trabaje 20 horas al día no me canso porque me mueve algo que es más grande que yo, que no sé si es Linares, pero es que cada vez que miro a un sitio me emociono.

¿Le deja tiempo la política para dedicarse a otras cosas? ¿A qué dedica su tiempo libre Ángeles Isac?

Confieso que no. Me gusta mucho el cine, me gusta leer, aunque confieso que me estoy volviendo perezosa. Últimamente me pongo en la Tablet documentales que me gustan. Me gusta caminar, y tampoco lo hago tanto como me gustaría. Pero bueno, ahora tengo cosas muy grandes que hacer, el encuentro en la calle con la gente también es muy gratificante. Es que yo estoy entregada a Linares y su gente, por eso no escatimo en horas. Soy feliz como soy, mi familia como me ve feliz, es feliz conmigo.

A lo largo de esta entrevista hemos repasado líneas programáticas del PP para las elecciones municipales. ¿Qué es lo primero que hará si llega a la alcaldía? ¿Cuál diría que es su principal reto?

Mi principal reto es el parque industrial de Santana. Esa es la primera visita que hay que hacer. Ver en qué situación está, yo lo sé, pero de forma institucional como alcaldesa. Después reunión con la Junta de Andalucía, luego una segunda reunión con el Campus Científico y Tecnológico, que es el “faro de Alejandría de Linares”. También vamos a trabajar la cultura, el turismo y el comercio, atender lo social y me voy a centrar en nuestros mayores. Linares es una ciudad que ha envejecido un poco y tenemos un gran proyecto “Nuestros mayores son nuestro futuro”. Los mayores son una fuente inagotables de recursos también, puede serlo el cuidar muy bien a nuestro mayores y que seamos un referente de ámbito nacional. Si el Partido Popular gobierno esta ciudad será una realidad.