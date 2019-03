El líder de En Marea vincula la sanción a la jueza Pilar de Lara a "torpes decisiones" en cuanto a las instrucciones

El portavoz de En Marea, el juez en excedencia Luís Villares, ha vinculado la sanción a la jueza Pilar de Lara, de siete meses y un día de empleo y sueldo y pérdida de destino por el Consejo General del Poder Judicial, a “torpes decisiones” en cuanto a las instrucciones.

Villares quiso anteponer su “respeto a la decisión” del consejo, aunque repuso que “hay una cuestión que a nadie se le escapa y es que una justicia lenta es por definición injusta y lo que se debe de exigir de cualquier profesional de la administración de justicia es celeridad”.

“Creo que es lo que está en el fondo de la resolución, una insatisfacción por una justicia lenta y que a pesar de que, a veces, es consecuencia de que no existen medios suficientes para trabajar con más agilidad, también otras ocasiones tiene que ver con las torpes decisiones que toman cuando se realizan instrucciones”, ha objetado.

El líder de En Marea, y en su día portavoz de “Jueces para la Democracia” en Galicia, incide que “en lo personal, no dejando de sentir la decisión sobre una compañera, pero como ciudadano satisfecho de que tengamos conciencia colectiva de que no puede haber una justicia lenta, que además penalice injustamente con una pena de banquillo inagotable”. “La gente que es acusada durante años sin poder recibir una solución de un aparato judicial, es que no funciona bien”, ha subrayado.

Por lo demás, Villares, que hoy visitaba la planta de Alcoa en Cervo para reunirse con el comité de empresa, ha reivindicado una “regulación del sector que deje de estafar a la industria y nos deje de estafar como consumidores”, sobre las eléctricas.

Además ha culpado al PSOE de que “no se está vinculando suficientemente” para frenar el cierre de las plantas de la multinacional americana.

“Tendría que garantizar (la viabilidad) poniendo encima de la mesa 180 millones de euros que era lo que estaba previsto en años anteriores y nunca se llegó a ejecutar por culpa del PP, pero con el PSOE tampoco se está ejecutando y se ha rebajado la cantidad en los presupuestos de 2019”, ha lamentado.

En cuanto a la candidatura de En Marea Lugo a las generales, que encabeza la portavoz de Lugonovo en el concello Cristina Pérez Herraiz y como segundo para el congreso Javier Arca trabajador de Alcoa, ha avanzado que al parlamento “llevaremos cuestiones de carácter social como la creación de un cuarto juzgado de lo social negado tanto por el PP como por el PSOE”.