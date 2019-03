Elena Candia niega que el PP esté "paralizando la apertura de residencias" para mayores que promueve la Diputación

La portavoz del PP en la Diputación de Lugo y alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, ha negado hoy que el Partido Popular esté “paralizando la apertura de residencias” para mayores que promueve el gobierno provincial.

Así salía al paso de la acusación del presidente, Darío Campos, que culpó a los populares de tratar de “bloquear” esta apertura a través de la sociedad del suelo, SUPLUSA, de cuyo consello de administración no participan ni socialistas, ni nacionalistas y que está presidida por el diputado no adscrito, Manuel Martínez.

Candia ha incidido en que solo el “juzgado” puede paralizar este proceso, para seguidamente esgrimir que “tendrían que explicar a la población porque teniendo todos los permisos y el personal seleccionado porque no tienen las residencias abiertas, porque eso es realmente el quid de la cuestión”.

La presidenta del PP lucense también ha asegurado, que con respecto, a las residencias “hay un entramado montado de difícil desmonte, pero no por culpa del grupo provincial del Partido Popular, sino porque entre ellos no se entienden y eso lo tendrán que aclarar”.

Candia ha adelantado que su grupo “seguirá trabajando por los derechos de los trabajadores (que en su día fueron seleccionados), porque están ahora con un nuevo proceso selectivo en marcha para seleccionar personal para las residencias cuando hay otro proceso con unas personas que aprobaron que nada se sabe”.

Elena Candia ha apelado a que “el despropósito de las residencias tiene muchos responsables, pero no es el partido que ha gobernado los últimos doce años esta institución”.

“Ante la incapacidad que siguen demostrando hasta la fecha no quieren abrir las residencias y le quieren echar la culpa a alguien. Nosotros no torpedeamos absolutamente nada, pero lo que es una realidad es que las residencias desde marzo del 2018 podían estar abiertas con todos los permisos, las obras rematadas, amuebladas, y por razones que desconozco decidieron no abrirlas”, afeaba finalmente.