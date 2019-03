"En mi última Semana Santa como presidente de la Cofradía de Jesús, pido una procesión como las siete anteriores"

Fue el 27 de diciembre de 2011 cuando la Comisión Electoral proclamaba a Gómez Fayrén como mayordomo Presidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Han pasado ya ocho años y hay que convocar elecciones para elegir a un nuevo presidente.

Gómez Fayrén hizo balance en el programa Hora Cofrade de sus ocho años al mando de la institución y deseó la mejor de las suertes a su sucesor. Afirmaba que ha sido duro mantener abierto el Museo de Salzillo en los años de crisis pero, gracias al equipo que hay detrás, consiguieron, no solo mantener sus puertas abiertas, si no que siga siendo el más visitado de la Ciudad. Nunca ha tenido que suspender una procesión por cuestiones meteorológicas y no desea que este año suceda nada extraordinario.

Como novedad, nos explicaba que, el Cristo de la Caída y el de la Oración en el Huerto estrenarán túnicas y la Dolorosa lucirá la túnica que le regaló la Hermandad de la Dolorosa de Lorquí hace apenas unas semanas.

Nos visitó en los estudios de Radio Murcia el niño Nicolás Frutos, quien pregonará la Procesión del Ángel el martes 2 de abril a las 18:30 en el salón de actos del Ayuntamiento de Murcia. Se convierte en el primer niño en hacerlo ya que sus antecesoras han sido niñas. El pregonero estudia en el Colegio de Nonduermas Luis Vives y participará junto a otros dos mil niños en la Procesión del Ángel que discurrirá por las calles de Murcia desde las 11.30 h. de la mañana del sábado 6 de abril.

Esta tarde podrás escuchar el programa que dirige Encarna Talavera desde Cieza, donde nos darán a conocer la maravilla de una Semana Santa en vías de convertirse en internacional.