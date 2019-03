Ciudadanos asegura que Intervención ya alertó de la ileglidad en la contratación final de las obras del Pabellón

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha insistido en la falta de transparencia municipal en la contatación final de las obras de remodelación del Pabellón asegurando que en documentos municipales oficiales consta explícitamente que en el informe de Intervención se recoge el incumplimiento normativo de la nueva Ley de contratos, en otro párrafo que no se justifican adecuadamente que los precios reflejados en la certificación se ajusten a los precios actuales de mercado y, lo que a su juicio es más flagrante, que la popia Intervención reconoce que se han incumplido las normas de tramitación y aprobación de los gastos contenidas en la leguislación sobre contratación de las administraciones públicas.

Juan Pablo Izquierdo ha insistido que en otro informe del jefe de Contratación y Patrimonio, en relación a la ampliación del contratao de las obras del Pabellón, asegura que en ningún momento el contrato ha sido objeto de modificación alguna contractual y que en el servicio no hay constancia de la tramitación de precios contradictorios. Tras haber recibido estos informes en octubre de 2018 y solicitar más información a día de hoy no han recibido respuesta. Ha querido también recordar que ser presidentes de alguna comisión no da acceso total a los informes municipales ya que esta potestad corresponde al alcalde o al concejal delegado. Exigen a Polanco que deje de engañar a los palentinos, que aporte la información solicitada y empiece a preocuparse por esas posibles ilegalidades. No descartan acudir a los tribunales si se demuestran estas ilegalidades en la contratación final de las obras del Pabellón.