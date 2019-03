Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, ha comparecido en Zubieta en la previa al partido en Valladolid.

-Willian José, recuperado. “Lo que tengo claro es que Willian José está con muchas ganas e ilusión, deseoso de volver, y eso es una buena noticia para el equipo. Está animado y la lesión olvidada”.

-Valladolid. “Es un equipo que ha hecho muchas cosas bien y aunque no han tenido ocasiones de ganar, han estado siempre cerca de hacerlo. Los números no engañan pero no será un rival fácil. Nosotros vamos con la idea de ganar”,

-Bajas en el centro de campo. “La plantilla es larga y tenemos al filial, y vivimos del segundo equipo. Claro que me gustaría tener a todos disponibles, pero no están y aunque sea más complicado, la oportunidad para otros. Igual, Sangalli, Pardo, el chaval Zubimendi, Oyarzabal puede jugar ahí. Ahí alternativas y en eso me centro”.

-Opciones europeas. “No se si es el último tren. Cada vez queda menos y en base a lo que hagan los rivales habrá más o menos opciones. Lo único que tengo claro es que queremos los tres puntos de Valladolid, pero quedan 30 puntos y son muchos”.

-Futuro de Sandro. “Me gustaría tener a todos los que están. Pero todos no van a estar. Eso vendrá después. Ahora sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo en este momento”.

-Pardo y Sangalli. “Rubén estuvo a punto de jugar, luego es verdad que no eche mano de él, y Sangalli es un jugador ejemplar. Si no he apostado por él, es porque veía a otros mejor. No tengo duda de que si juegan, ofrecerán un buen rendimiento”.

-Crédito para los jugadores. “Yo no tengo otra cosa en la cabeza que sacar los 30 puntos que quedan. Pero sabemos que es difícil. Son muchos puntos y hace nada estábamos hablando de Champions. Y no puede ser que cambiamos tan radicalmente de opinión. Pasar de un estado de ánimo a otro cuando quedan 30 puntos cuando muchos de estos jugadores han logrado estar en Champions. Vamos a darles un voto de confianza, crédito, don 30 puntos. Vamos a ver si los afrontamos con máxima ilusión y responsabilidad”.

-Zubimendi. “Cuando suben los chicos del filial estoy tranquilo. Porque saben la responsabilidad de jugar en el primer equipo. Saben lo que les pido. Le conozco desde hace tiempo y estoy orgulloso de darles oportunidades, y ésta es la oportunidad que debe aprovechar. Es un jugador técnicamente muy bien dotado, va bien en el juego aéreo, defensivamente es un chico centrado y poderoso, es completo pero está por hacerse, y en eso estamos en el filial. Está por pulir pero si juega en Valladolid estoy seguro de que lo puede hacer bien”.

-Críticas durante el paron. “Me he sentido bien, querido por los medios y la afición. Estoy tranquilo. No he cambiado nada porque llevemos cuatro partidos sin ganar. Me siento igual de seguro y comprometido que hace cuatro jornadas. Porque se han hecho muchas cosas bien y hay que valorarlo, y lo tengo que decir”.