Ania se lo toma en serio

Ni cerrojazo, ni hierba artificial, ni campo enano. No hay peros. Lo que tiene el Racing por delante en Lezama (Sábado, 17:00) es un examen de grado. No es que el equipo de Iván Ania tenga que refrendar su liderato tras 24 jornadas consecutivas en la primera plaza, pero sí que tiene la oportunidad de acabar con las murmuraciones surgidas en torno al juego, que no de los resultados, del equipo en las últimas semanas. El propio míster lo considera asÍ: "es lo más parecido a un partido de playoff que nos podemos encontrar. Un buen rival, con calidad, con velocidad, con gol y en un magnífico campo. Vamos a tener que dar nuestro mejor rival si queremos ganar".

El técnico ovetense tiene a toda su plantilla a disposición con la excepción de los lesionados Jon Ander y Enzo Lombardo y se llleva a 19 futbolistas a lezama, donde tendrá que hacer un descarte. En principio, no se esperan grandes novedades respecto al once de la semana pasada, si acaso la duda entre Gil y Olaortua en el centro de la defensa y entre Noguera y Cejudo en la mediapunta.

En el Bilbao Athletic, que si gana aún tendría opciones de pelear por la cuarta plaza y meterse en el playoff de ascenso, hay tres lesionados, Baqué, Seguín y Sillero y los ojos de los racinguistas están puestos en Villalibre, máximo goleador del grupo, y en Guruzeta, que ha estado la primera vuelta en el primer equipo bilbaino. Ambos suenan como posibles opciones de Chuti Molina en caso de que no logre otro fichaje más de su agrado en las próximas semanas para suplir a Jon Ander.