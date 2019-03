Los jueces siguen reclamando la unificación de las sedes judiciales de la capital

El presidente de la Audiencia ha vuelto incidir en la necesidad de una sede judicial única en Segovia con la finalización de las obras del nuevo edifico de justicia en Nueva Segovia, cuyas obras están paralizadas sin nuevas noticias de cuando se reanudará sus construcción. Pando Echevarría reconoce que en la actualidad no se trabaja en las mejores condiciones por la dispersión de sedes. La pasada en una conferencia la jueza encargada de violencia de género reconocía que en un juicio debieron meter a uno de los menores en el cuarto de la fotocopiadora para que no coincidiera con el acusado. Estas condiciones no son las mejores para ofrecer un buen servicio de justicia del siglo XXI a los ciudadanos. Y así se verá reflejado en la memoria anual del Consejo general del Poder Judicial que se hará pública próximamente.

El presidente de la Audiencia Provincial ha sido el encargado de impartir la primera jornada de Educar en justicia. Un programa que retoma la Oficina de Comunicación del CGPJ dirigido a alumnos de secundaria. Para que los estudiantes adquieran un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema judicial en España. Los alumnos visitan la Audiencia provincial y participan en la simulación de un juicio. El programa se inicia hoy con la participación de alumnos de 3º y 4º de Eso del CEO Virgen de la Peña de Sepúlveda.

El programa incide en aspectos relacionados con la violencia de género o la responsabilidad penal para el menor destaca Ignacio Pando Echevarría presidente de la Audiencia Provincial.

El programa también ofrece información sobre los distintos órdenes jurisdiccionales, civil, penal, social y contencioso y que tipo de asuntos resuelve cada uno. Durante el mes de mayo se celebran otras cuatro jornadas con la participación de institutos de la capital y provincia.