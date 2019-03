Caparrós no quiere arriesgar a Vaclik ni a Sarabia

Joaquín Caparrós dejo caer algunas ideas para la visita del Valencia. No va a arriesgar a jugadores tocados, salvo que Vaclik amanezca con inmejorables sensaciones. Mensaje, como es habitual, muy positivo en todos los aspectos.

Vaclik. "No soy partidario de arriesgar porque tenemos partidos el jueves y el domingo. Tenemos que hacer caso al servicio médico. Vamos a ver las pruebas, comprobarlas y mañana tomaremos la decisión. En función de médicos y de las sensaciones del futbolista. Si no puede jugar confiamos en la cantera, en los chicos, pero vamos a esperar a última hora. Le hacen pruebas y eso nos dirá si realmente puede o no alinearse. Confianza en el supuesto que tenga que jugar uno u otro en los chicos de la cantera que pueden funcionar de maravilla".

Valencia: “Está en tres competiciones, ha ido de menos a más, llevan dos años trabajando con Marcelino, asimilando la idea de equipo de su entrenador y tiene jugadores de calidad. Lo sabemos, pero si estamos al nivel que los futbolistas han demostrado tener confiamos en la calidad y talento de nuestros jugadores por lo que va a ser abierto y esperemos que todo transcurra como deseamos".

Sarabia: "Está en la última fase de su recuperación, como Escudero. Está difícil. Hay que tener cuidado porque una recaída puede provocar que esté más tiempo de baja"

Estado de ánimo: "Tengo muchísimo recorrido todavía ¿Me veis bien? En el fútbol lo que fortalece la idea son los resultados positivos, vamos a ver si el domingo hacemos un buen partido, porque todo pasa por ahí":