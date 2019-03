"Hay que evitar que la población viva de espaldas al río"

Rojas-Marcos comenzó su intervención asegurando que las administraciones han vivido de espaldas a lo que significa el río, no solo para Sevilla ciudad sino para toda la comarca. “Por ejemplo, Sevilla no vive de espaldas al Aljarafe, las ciudades dormitorios de Sevilla están más en el Aljarafe que en la zona de Coria del Río o La Puebla del Río, y esta zona es impresionante”, señaló durante su intervención en el foro.

Alejandro Rojas-Marcos apuntaba que sería muy necesario hacer un programa de restauración de la ribera.

Rojas-Marcos aseguró que la foto del Guadalquivir a su paso por Coria del Río no está vinculada a la ciudad de Sevilla, a pesar de su cercanía. Para vincular Coria del Río a Sevilla es necesario “traer a la gente aquí”, la resurrección económica, deportiva, etc., tiene que nacer de abajo arriba, no al revés. Entonces la administración no tendría más remedio que actuar.

Rojas-Marcos también indicó que para atraer a la gente sería necesario ofrecer en el municipio actividades culturales, oferta turística y oferta deportiva. Además de que debería existir un carril bici que uniese Coria del Río con Sevilla.