El Ayuntamiento de Cazorla adjudica el parking público y aprueba el CEDEFO y la protectora de animales

En el último pleno ordinario del mandato celebrado ayer jueves 28 de marzo en el consistorio cazorleño se aprobó por fin la adjudicación del contrato del mantenimiento y control del parking público. También se dio luz verde al proyecto del CEDEFO en la pedanía de los Peralejos y al proyecto del centro de acogida de animales de la protectora ASAMA.

Algunos de los proyectos y asuntos más importantes para el municipio cazorleños han sido tratados en el último pleno ordinario de la actual corporación municipal.

La adjudicación del contrato de concesión del servicio de mantenimiento y control del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Andalucía, fue aprobada con los votos a favor de PSOE y PP, mientras que IU votó en contra por entender según manifestó su único concejal, Francisco Amores por coherencia según dijo con lo que vienen manifestando en este asunto “creemos que esta adjudicación es una forma de quitarse el problema de los trabajadores y la deuda del parking”. Insistiendo en su desconfianza con que la empresa adjudicataria vaya a contratar a los cuatro empleados que han venido trabajando en esta instalación durante diez años. IU manifestó desde un principio que la gestión del parking se la tenía que quedar el Ayuntamiento cazorleño “con esta fórmula vemos peligrar los puestos de trabajo de estas cuatro personas”, dice.

HINOBEPA S.L. Es una empresa, radicada en Madrid, especializada en la gestión de parkings. De hecho, se ha quedado con la gestión de alguno más de la Provincia como es el caso de Linares. Esta adjudicación le da la opción de explotar el aparcamiento público de Cazorla hasta el año 2050. “Supone la vuelta a la normalidad para esta instalación y velaremos por que se cumpla lo establecido en el pliego de condiciones” ha expresado el alcalde, Antonio José Rodríguez.

Este pliego de condiciones obliga a abrir 24 horas, durante los 365 días del año, que haya un mínimo de trabajadores siempre en el aparcamiento público. “Aparte de una importante bajada de precios que apenas rozará el euro a la hora”, confirma Rodríguez. Añadiendo que si todo acaba así “ con los trabajadores contratados como estaban, con salarios razonables volveremos a la normalidad”.

Desde que se cerró definitivamente el pasado 7 de septiembre “hemos entendido todos lo que significa esta infraestructura para el municipio”. A partir de esa fecha el ayuntamiento ha estado abriéndolo los fines de semana y festivos con alto índice de visitas turísticas como una calle más de la localidad.

La portavoz popular, María José Lara dijo “entendemos que es una puerta abierta a la esperanza para que se preste el servicio y esperamos que también lo sea para esos trabajadores”. Marcando de forma importante que el ayuntamiento deberá velar porque se cumpla el contrato “algo que si se hubiera hecho antes podría haber evitado llegar a esta situación”.

Contaron con unanimidad los proyectos de actuación del futuro centro de acogida de animales, que gestionará la protectora ASAMA en el Mirador de la Campiña y el proyecto para el también futuro CEDEFO en la pedanía de los Peralejos.

Por otro lado, generó polémica la moción de IU que pide la retirada del cuadro de Emilia Higueras Navarrete del salón de plenos, de la que fue alcaldesa en el período 1974- 1979. Para según argumentaron cumplir con la Ley de Memoria Histórica considerándolo un símbolo del franquismo. Todo ello paradójicamente, a pesar de ensalzar en el cuerpo de la moción la figura y trayectoria que tuvo una de las primeras alcaldesas de la provincia durante la transición. Se aprobó por mayoría simple con las abstenciones de PP y PSOE.

El portavoz de IU, Francisco Amores aclaró que solo se guían por la ley de memoria histórica “y no tenemos nada en contra de esa gran persona, de esa gran señora, que nació en un tiempo donde no había democracia y la ley de memoria histórica dice que no puede estar el cuadro que la representa en el salón de plenos”. Reconociendo una vez más “que fue una persona intachable que trabajó por el pueblo siendo una buena profesora y una buena alcaldesa”. Reiterando elogios como “fue un modelo de alcaldesa franquista por el pueblo y para el pueblo”.

Por su parte la portavoz del PP, María José Lara manifestó que su grupo se quedó “contrariado por la moción que traía IU al último pleno de la legislatura basándose en la ley de memoria histórica” . Ya que como dijo “a cualquier persona que preguntes por Emilia Higueras te hablará bien de ella como mujer y como alcaldesa”. Algo que reconoce también IU “por lo que lo único achacable según IU fue nacer en la época en que lo hizo y gobernar durante el franquismo”. Por lo que manifestó, “no estamos de acuerdo en retirar el cuadro y si ellos lo tienen tan claro que no lo traigan como moción y simplemente le pidan al alcalde que lo retire”.

Durante el debate el alcalde dio la opción a Amores para que dejase sobre la mesa dicha moción hasta que se desarrolle la ley de forma íntegra y su reglamento “para no votar algo que contravenga la propia ley”. “Levantar ampollas y reavivar odios es el objetivo de estas mociones”, asevera Lara.

Por su parte el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez, matiza que el cuadro de la alcaldesa ni tan siguiera viene de aquella época, “es un cuadro que se encarga a comienzos de los noventa por un gobierno socialista sin oposición alguna”. Las consultas jurídicas realizadas “y ante la posible duda jurídica de que oponerse a esta moción pudiera suponer incumplimiento de la ley de memoria histórica hemos decidido abstenernos”. Sobre todo porque en el Congreso se está elaborando un decreto que defina ¿Qué son símbolos del franquismo?. Con lo cual podría ser que retirar este cuadro supusiera luego tener que volver a ponerlo donde estaba.

El PSOE también presentó una moción para exigir a la Junta el cumplimiento de los convenios firmados a través del programa cultural ‘Enrédate’, que también fue aprobada por unanimidad.

El cronista oficial de Cazorla, Juan Antonio Bueno Cuadros fue el protagonista de otra de las mociones prestadas por el grupo socialista para nombrar al profesor e historiador cazorleño cronista emérito de Cazorla, que fue aprobada por unanimidad. El portavoz, José Luis Olivares, puso de manifiesto las sobradas razones por las que Juan Antonio Bueno era merecedor de esta consideración, ya que desde hace muchos años “trabaja a diario en su labor de cronista oficial y al frente del Archivo Histórico, labor que comparte con otras aportaciones a las demandas que desde el día a día se le hace desde la gestión municipal”. Destacó igualmente su “predisposición siempre hacia el consistorio y asociaciones en colaborar como asesor histórico sobre oficios y tradiciones, digitalización de las ediciones del anuario del adelantamiento, colaboración con los trabajos históricos de caracterización de la sociedad civil de Cazorla en la edad media o la gestión y dirección del Archivo Histórico de Cazorla”.

Un pleno que finalizó como comenzó este mandato y donde el alcalde pidió poner de relieve el buen clima reinante a lo largo de estos cuatro años destacando el respeto y las buenas formas, pidiendo un aplauso final.