Paco López: "Para puntuar en el Ciutat los rivales tienen que sudar sangre"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que el Ciutat de València debe convertirse "en un fortín" donde los rivales deben "sudar sangre" para puntuar y que el primer partido para demostrar esa condición debe ser el de este domingo ante el Eibar.

"El Ciutat de València tiene que ser un estadio que sea incómodo para el rival y que sea un binomio equipo-afición. La afición juega un papel importante y queremos que sea un fortín"

" Los jugadores deben poner el alma y el corazón que es lo que al público le ha hecho levantarse de sus asientos y animar", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

El técnico del Levante adelantó que espera un Eibar que "intenta jugar en campo rival, que presiona alto" y cree que será "un partido bonito y atractivo".

Además, Paco López descartó que sea una final, ya que en su opinión "no nos vamos a poner mas presión que la que sabemos que hay", y comentó que no deben pensar en los últimos malos resultados cosechados.

"No nos paramos a ver el pasado ni vemos lo que puede pasar. El aquí y el ahora es lo importante. Tenemos partidos importantes y la afición nos tiene que dar ese plus de energía. El equipo tiene muy claro que sabe que puede ganar a cualquier rival

Además, el preparador valenciano se mostró visiblemente molesto con las informaciones de algunas posibles incorporaciones del Levante para la próxima temporada y defendió a su plantilla.

"Hay que tener un respeto a los jugadores que tenemos. No me gusta para nada que hayan salido nombres. Me resulta chocante quien filtre esa información si fuera desde dentro del club porque va en contra nuestra. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Quiero dar ese toque de atención", agregó.

Paco López también dijo que al tratarse de una semana con tres partidos de LaLiga "vamos a tener que hacer cambios seguro", pero destacó que "hay una cosa buena que tiene esta plantilla que es que hay mucha igualdad y cualquier puede jugar