Más denuncias por violencia machista

No hay más casos de violencia de género, no hay más agresiones a mujeres. Hay un aumento de las denuncias. Las mujeres confían más en la justicia, en la sociedad y cada vez tienen menos miedo a denunciar. Es la lectura que se hace por parte del gobierno del Botànic. No nos consuela pero al menos reconforta pensar que esa barrera del miedo se va superando mientras el panorama sigue siendo desolador. Hoy contamos casos en Castellón, Alicante, Orihuela, Aspe... Suma y sigue, con el estupor de pensar que parece que nunca llega el fin.

