Escribá :"El equipo está concienciado para darle la vuelta a la situación"

Fran Escribá no dará la lista de convocados hasta mañana que tendrán un pequeño entrenamiento todavía, ahora que tiene ya a todos sus internacionales. La única baja con la que cuenta el técnico valenciano es la de Juncá (será suplida o con Kevin u Olaza) porque Araujo está, a pesar del golpe sufrido con México, disponible para el partido.

En el vestuario todos son conscientes de la importancia de este partido ante el Villarreal y así lo ha transmitido Escribá "los veo bien, lógicamente la necesidad afecta. Muchas veces se les acusa de que al futbolista le da todo igual pero son gente que siente el club y nos vendría mejor que no les afectara tanto. Pero están concienciados de que se le puede dar la vuelta a la situación".

Escribá también ha hablado de Aspas, "está perfectamente y es un jugador que vive más de su talento que de su físico, afortunadamente. Aunque no esté en su mejor condición está disponible. La importancia de un futbolista cuando es bueno como Iago no se limita a lo que aporta en el campo, sino al factor anímico".

Un partido el de mañana pero no una final a"como decisivo no es porque quedan partidos y puntos suficientes pero tenemos que jugarlo como si fuera una final porque son partidos que no vuelven. En este caso además ante un rival que está cerca"