Jesús Vidal: "El cine puede cambiar el mundo porque transmite valores"

"Lo primero que pensé" fue "Cine Aragón: Buñuel". El actor Jesús Vidal, ganador del premio a mejor actor revelación en los Premios Goya ejerce esta noche de embajador en la entrega de los Premios Simón, que se entregan en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Están organizados por la Academia del Cine Aragonés y este año están dedicados al papel del cine en la educación. El premio honorífico a toda su trayectoria recae en Félix Zapatero, uno de los creadores de Oregón TV y que lleva trabajando como productor desde principios de los años 80.

Horas antes de la entrega, ambos han reflexionado sobre el papel del cine en la actualidad y como valor y canal educativo. Para Vidal, el cine "puede cambiar el mundo porque se pueden transmitir valores". Además, "una imagen vale más de 1.000 palabras y creo que en movimiento todavía más" y "tiene una capacidad transformadora y de crear tendencias que pocas artes y pocas campañas de comunicación tienen", ha dicho.

Por ejemplo, el éxito conseguido por 'Campeones' ha supuesto "un cambio social en dos direcciones". Las familias con personas con discapacidad "no se dejaban ver y ahora ven que no hay que cortar las alas, que hay que fijarse en lo que pueden hacer y no tanto en lo que no pueden hacer". Además, "de puertas para fuera, se ha descubierto un mundo nuevo", que "muchos de los problemas, de los sueños, de los anhelos, de las situaciones que hacen gracia a las personas con discapacidad, son las suyas propias". Incluso, hay "muchas mujeres se identifican con Collantes". Los actores creen que "ahora nos miran con más respeto".

Premio a toda una carrera

El realizador y productor de cine, vídeo y televisión, Félix Zapatero, recibe el Premio Simón de Honor a su trayectoria. Nacido en Zaragoza en 1946, sus primeras andanzas fueron en el mundo del teatro con el grupo Grifo y en el universo del rock, cuando fue bajista en Los Sombras y los Unkinds y formó un trío con Tele, el batería de Triana, y el pionero Rocky Kan. Su siguiente paso fue en el mundo del cine, gracias a trabajos de producción y casting en películas de Terry Gilliam, Ridley Scott o Steven Spielberg. Es uno de los artífices de “Oregón Televisión”. Dedica a todos los actores y técnicos con los que ha trabajado desde que comenzó su carrera a principios de los años 80.

Zapatero ha reflexionado sobre el humor, "que está pasando por unos momentos complicados; nadie censura, se autocensura uno; eso es lo más grave". Recuerda que "lo más difícil del mundo es hacer reír" y "sin humoristas sería bastante complicado vivir".