El PP presenta a sus candidatos como única alternativa para un nuevo ciclo político en Canarias, España, Lanzarote y La Graciosa

El Partido Popular de Lanzarote ha presentado este jueves a los candidatos a los diferentes municipios y al Cabildo respaldados por su presidente regional y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, en un Centro Cívico capitalino lleno hasta la bandera y teñido de un azul que iluminaba el cielo arrecifeño.

El acto arrancaba con un video de presentación con el lema #en libertad como eje central que era fuertemente aplaudido por los presentes, dando paso a la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife y presidenta Insular de los populares, Ástrid Pérez, quien agradecía la presencia de Asier Antona, apostando por un cambio en las próximas elecciones y con Antona como Presidente del Parlamento de Canarias.

Pérez destacaba la ruina y el deterioro reinante en Arrecife, tercermundista, “nunca Arrecife se ha jugado tanto en unas elecciones” y denunciaba “la falta de ejecución de las inversiones por parte del peor gobierno de la historia de Arrecife”, asegurando que el PP “está dispuesto a corregir la deriva. La ciudad debe volver a los ciudadanos, a la ciudad que siempre soñamos y que se empezó a construir con Cándido Reguera, juntos lo vamos a conseguir, tendremos que construir nuestra ciudad desde cero” y ponía como ejemplo de la desidia socialista las viviendas sociales de maneje, la solución para los vecinos de Titerroy y Valterra, el Centro de Salud de Argana Alta o la Avenida marítima, “que abriremos”, concluía Pérez recordando que “cuando gana el PP, gana España, gana Canarias, ganan Lanzarote y La Graciosa, y gana Arrecife. Es ahora”.

Tras la presidenta insular, los candidatos en los diferentes municipios de la isla conejera pusieron de manifiesto su objetivo de liderar el cambio en los diferentes consistorios, convirtiéndose en alternativas de gobierno sólidas y solventes para gestionar las corporaciones locales.

Los candidatos populares destacaron la ilusión, la disposición y la entrega de los integrantes de las listas, que se dejarán la piel para acabar con décadas de gobiernos de CC y PSOE en algunos de los ayuntamientos conejeros y el Cabildo, salvo en Tías donde el Partido Popular, de la mano de Pancho Hernández, ha sido capaz de sanear y gestionar con éxito el Ayuntamiento, siendo un ejemplo de buen hacer a la hora de crear empleo, ejecutar inversiones y de saneamiento económico. Un modelo que los populares quieren exportar al resto de instituciones locales.

El salón del Centro Cívico se inundó de aplausos cuando el candidato a presidir el Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, comenzó su discurso criticando la ausencia de Pedro Sánchez de los actos del centenario de César Manrique, “seguramente si César hubiera hablado euskera o catalán seguro que Pedro Sánchez vendría a Lanzarote”.

Medina dijo aportar valentía, honestidad y gran ilusión para presidir el Cabildo insular, exponiendo las claves para ello, “un modelo de isla basado en turismo de primer nivel con infraestructuras y servicios acordes así como la conservación del medio ambiente y de nuestra cultura y nuestras costumbres” sin olvidar la realidad de Lanzarote a día de hoy, “colegios en barracones, la interminable lista de espera sanitaria o el desempleo, son razones para acabar con treinta años de gobiernos nacionalistas en Canarias”.

El candidato popular para el Cabildo acabó recordando que “con el PP gobernando, la gestión ha funcionado, poniendo a funcionar unos Centros Turísticos que le PSOE dejó en números rojos, poniendo en marcha el Campus Universitario, desbloqueando millones de euros de inversión con Saray Rodríguez , la gestión en Turismo o en Servicios Sociales, porque cuando el PP gestiona, trabaja y suda la camiseta para defender los intereses de los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa” y se despedía agradeciendo al PSOE los cuatro años “que he estado de concejal, pues he aprendido con ellos cómo no gestionar una administración pública”.

Tras Jacobo Medina, tomaba la palabra el candidato y alcalde en el Ayuntamiento de Tías, Pancho Hernández, quien mostraba su felicidad tras ser abuelo por primera vez pocas horas antes del acto y recalcaba, tras ocho años como alcalde, que “el PP ha cumplido con los compromisos adquiridos, llegamos a un ayuntamiento endeudado y hemos saneado las cuentas, a finales de año es probable que Tías tenga cero euros de deuda”.

Por último, Asier Antona, presidente regional del PP canario y candidato a presidir el gobierno regional, agradecía ver un Centro Cívico hasta los topes y aplaudía el trabajo del PP conejero, destacando que el “Partido Popular tiene la fuerza y la musculatura necesarias para ganar las elecciones. El PP es lo máximo, lo más grande que hay, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso?”, manifestaba Antona provocando el aplauso del público asistente.

Asier Antona reivindicaba la política honesta y responsable que identificaba con el PP y añadía que “unos pocos meses socialistas en la Moncloa nos han abierto los ojos pues lo primero que hicieron fue comprar un colchón con el dinero de todos. Teniendo a Pablo Casado de presidente”, concluía Antona, “gana España, gana Canarias y ganan Lanzarote y La Graciosa”.

Por último, Antona coincidía con Jacobo Medina al recordar que “cuando gobierna el PP a Lanzarote le ha ido bien”, sin olvidar mencionar “la dignidad de Mariano Rajoy en estos tiempos de la indignidad, pues sacó a España de la peor crisis de nuestra historia” y pedía ayuda a los presentes, “ayúdenme a hacer apostolado del PP en cada rincón de esta isla, España se juega mucho en estas elecciones. El único voto posible es el del PP porque si se fragmenta el voto del centro derecha, gana Sánchez, los independentistas y los populistas”, finalizaba Antona,

El acto, en el que recordó la figura del recientemente desaparecido Santana en varias ocasiones, concluyó con la foto de los candidatos en un escenario rebosante de ilusión y ganas de trabajar por el bien de los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa.