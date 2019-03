'Mujer neandertal'

No me sean malas mujeres. Compórtense, por favor, que ya son mayorcitas para estar haciendo toletadas. Menos mal que está ahí la derecha española para llevarlas por el buen camino, el camino de Dios, porque si las dejamos solitas se convierten en unas asesinas. Hay mujeres que son más malas que un café de máquina sin azúcar. Pero, como digo, hay hombres que afortunadamente intentan reconducirlas, como Adolfo Suárez Illana. Ese hombre que pasará a la historia por ser el hijo del primer presidente de la democracia actual y por ser el "defensor" de la mujer.

Adolfo Suárez Jr, que hace unos días los nombraron número dos de la lista al Congreso por Madrid del PP, ha hablado del aborto en una entrevista que concedía a Onda Cero. Sí, otra vez en el PP han decidido opinar sobre las barrigas de las mujeres. En esa entrevista ha asegurado que "cuando una mujer tiene dudas sobre si tener un hijo o no, el Estado debe estar ahí para ayudarla", que tienen que hacerlas decidir "si quieren ser madres de un niño vivo o muerto". Porque lo que se hace ahora es muy del estilo de los neandertales. Adolfo Suárez Junior quiere traer al siglo XXI a las mujeres y que se olviden de la idea de abortar. Para él, desde el momento de la concepción las mujeres ya tienen a un ser humano en su interior y "lo que no es un feto es un tumor".

Suárez tiene el mismo tacto que una abuela cuando te dice que te ve más gordo, te lo suelta y ya está. El problema es que el número 2 del PP en Madrid usó un dato que no es cierto del todo. Un error por no decir una gran mentira: que una nueva ley de Nueva York permite abortar al bebé una vez ha naciado. Ni mucho menos en el estado estadounidense amparan el asesinato, que sería un aborto después del nacimiento, Lo que establece es que se podrá abortar en la recta final del embarazo, siempre y cuando la vida de la madre "corra peligro" o que el feto "no sea viable". Una mentirijilla, de la que se dio cuenta más tarde y por la que ya ha pedido perdón.

No estaría mal que se diera cuenta también de que las mujeres que abortan en España lo hacen por obligación. Que la inmensa mayoría, por no decir todas, sufren al tener que someterse al aborto pero que si lo hacen es porque creen que es lo mejor. Sin duda, el Estado debe ayudar a las mujeres que decidan tener un hijo como también a las que decidan lo contrario. No son niñas a las que haya que educar, ni neandertales a las que tengan que hacer evolucionar. Son personas adultas que pueden tomar una decisión con su cuerpo y que lo peligroso para sus vidas sería cambiar la ley y obligarlas a abortar de manera ilegal. Eso sí que sería de neandertal y un verdadero tumor.