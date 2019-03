PP y Cs rechazan un informe del Consejo Escolar de Tres Cantos que pedía la recuperación de las unidades eliminadas en los centros públicos

El pleno municipal de Tres Cantos ha rechazado con los votos del Partido Popular y Ciudadanos un informe aprobado por el Consejo Escolar Municipal con 16 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. El informe habla de problemas de escolarización en el municipio y afirma que es necesario hacer una “política educativa dirigida a recuperar las unidades eliminadas en los centros públicos” y eliminar los privilegios a los centros concertados y privados.

La concejal de Educación, Manuela Gómez y el concejal de Cs, Juan Andrés Díaz han coincidido en afirmar que el informe “es subjetivo”, no recoge datos concretos y reales y no se ajusta a la realidad de la educación en Tres Cantos. Ambos han señalado que el Consejo Escolar Municipal se está intentando instrumentalizar y que este informe es incompleto y no responde al encargo que se realizó; un informe sobre el estado de la Educación a nivel general en Tres Cantos. Además de votar en contra, lo devuelven al Consejo para que lo complete.

Ganemos y PSOE han pedido respeto a las personas que han elaborado este informe, recordando que se podían haber presentado enmiendas, “y no lo hicieron”, antes de su aprobación por mayoría absoluta en el Consejo Escolar Municipal donde están representados todos los centros educativos del municipio. Verónica Gómez y María Jesús Martín han acusado a PP y Cs de esconderse tras la bandera de la libertad de elección de centro para beneficiar y apoyar la educación privada y concertada.

Ganemos, siguiendo la conclusión de este informe, presentó una moción solicitando la recuperación de la oferta de dos unidades para los niños de 3 años en los colegios públicos para el próximo curso 2019/2020. La propia Martín ha insistido en que la oferta educativa es muy importante, “porque es lo que finalmente dirige la solicitud de las familias”. La propuesta se aprobó por unanimidad tras retirarse las referencias al informe del Consejo Escolar.

El pleno también aprobó – con el voto en contra del PSOE y Ganemos - la propuesta de Ciudadanos solicitando la universalidad del servicio psicopedagógico municipal que hasta ahora solo atiende a los estudiantes de los colegios públicos.

La corporación también aprobó la moción presentada por Ganemos para la protección, mejora y conservación de la fauna y la flora del arroyo Valdecarrizo-Bodonal, teniendo en consideración el plan propuesto por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Tres Cantos, ARBA.