"Muy mal se nos tiene que dar para no estar en Europa"

Frente a la postura más conservadora de Pepe Bordalás y de la plantilla, el presidente Ángel Torres se desmarcó de la mesura para asegura que "muy mal se tiene que dar" para que no acaben la campaña entre los siete primeros para disputar competición europea, teniendo en cuanta los finalistas de Copa.

"No es casualidad que estemos cuartos y ahora tenemos que ser muy malos para no estar entre los siete primeros. Lo vamos a intentar, tenemos un calendario bastante asequible, y si no bajamos la guardia, que con José Bordalás no la baja nadie, estaremos ahí", señaló.

Sobre el derbi, el máximo mandatario azulón explicó que "todos los partidos son importantes, pero el del sábado si cabe más porque si pinchan los de atrás podemos incluso ampliar la diferencia", dijo Torres, optimista con las sensaciones que transmite el equipo.