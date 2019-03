Baskonia desperdició una bola de partido ante EFES cayendo por 10 puntos en casa. Ahora tendrá que jugárselo todo a una carta en Moscú ante el CSKA para meterse en los cruces previos a la Final Four del Buesa Arena.

Ver a Shengelia de corto, aunque no tuviera minutos, ya de por sí fue una gran alegría. Su lugar nunca ha sido la esquina, con un chándal blanco del club. Kirolbet afrontó el compromiso sin Granger, Shengelia y Garino. En EFES no viajaron ni Dunston ni Birsen. Encararon el partido sabiendo que serán cuartos y que se cruzarán con el Barcelona con factor cancha a favor. Larkin, Pleiss y Beaubois fueron recibidos con mucho cariño por parte del respetable situado en la grada. Luego no regalaron nada, y tampoco tenían por qué hacerlo.

En el primer cuarto, el Baskonia sufrió recibiendo demasiados triples ya que no supo defender de forma colectiva. Larkin se lució y el marcador se fue a unos guarismos demasiados altos (26-30). En la segunda entrega, el conjunto de Perasovic cambió el esquema, aprendió a desactivar al rival, dominó el rebote, estuvo atento a las líneas de pase y salió a la contra con mucha efectividad. El choque iba igualado (41-40, min. 16) pero los vitorianos pegaron un tirón final y se fueron al descanso 5 arriba.

Hilliard tenía dos faltas personales pero, el resto de contendientes por lo general, no estaban demasiados cargados. A falta de 2 minutos para el descanso, Baskonia había tirado 5 tiros libres y Anadolu, sólo cuatro. Jugadores como Voigtmann, Vildoza o Jones demostraron su implicación en todo momento. Los dos equipos promedian más de 80 puntos por partido y esa tendencia se vio claramente en el Buesa Arena. Gran ambiente, entrada muy interesante y un centenar de aficionados del club de Estambul. Todo en orden en ese sentido.

Los de Perasovic hicieron un mal tercer cuarto. Micic, Moerman y Pleiss liquidaron al conjunto vitoriano. Los otomanos empataron el partido con el 57-57 y los vascos se encogieron. Con 64-70, el entrenador croata tuvo que parar el partido porque se le escapaba el rival. El parcial inicial de esa entrega fue de 11-22. Con el 67-76 las cosas se pusieron muy feas. A los locales les aupó su carácter para colocarse a 2 con el 76-78 pero Larkin relanzó a los suyos y llegaron a ponerse 15 arriba en el sprint final del compromiso.

A Kirolbet le faltó gasolina al final. Vildoza hizo un gran partido anotando pero no marcó el ritmo para su equipo. Micic dio 11 asistencias y Larkin, 5. Ellos sí. Una curiosidad: hasta el minuto 37, los dos equipos llevaban un 100 % en tiros libres. El primero lo falló Voigtmann. Baskonia sigue con posibilidades incluso perdiendo en Moscú porque, a excepción de con Olympiacos, gana todos los averages particulares con sus rivales directos.

KIROLBET BASKONIA: Vildoza (23), Huertas (7), Shields (16), Voigtmann (13) y Poirier (8) --quinteto inicial--; Hilliard (12), Diop (-), Jones (13).

ANADOLU EFES: Larkin (19), Tuncer (5), Anderson (2), Moerman (21) y Pleiss (21) --quinteto inicial--; Micic (7), Simon (8), Beaubois (5), Balbay (6), Motum (4), Sanli (4).

PARCIALES: 26-30, 27-18, 14-26, 25-28.

ÁRBITROS: Lottermoser, Rocha y Zamojski. Eliminado por faltas Beaubois.

PABELLÓN: Fernando Buesa Arena, 11.432 espectadores