El encuentro entre HLA Alicante y Marín Ence Peixe Galego arrancó de forma igualada. Ambos equipos impusieron un ritmo alto de juego, con transiciones rápidas en ataque que evitaban la defensa rival. A pesar de ello, los gallegos fueron poco a poco llevándose el partido hacia su terreno y, bajo un Badmun pletórico y un HLA Alicante poco acertado en el tiro, Marín alcanzó una pequeña ventaja al término del primer cuarto (9-16).

El inicio del segundo cuarto tuvo una tónica muy similar, ya que Marín fue capaz de mantener la intensidad impuesta en los primeros diez minutos de juego. Sin embargo, el HLA Alicante aumentó el ritmo -bajo el ímpetu de Chumi Ortega- para conseguir que el equipo despertara por completo. Además, ante la falta de acierto desde la línea exterior, el conjunto alicantino puso en marcha una de sus principales características durante la temporada: el juego interior.

A través de rotaciones cortas entre los pívots de HLA Alicante, Pedro Rivero trató de solucionar el problema del rebote. De esta forma, junto con una defensa que comenzó a ser efectiva -secando los últimos ataques de Marín- los alicantinos fueron capaces de igualar el partido instantes antes de que tiempo de descanso llegara al Pedro Ferrándiz.

Tras la reanudación volvieron los fantasmas del primer tiempo. El conjunto dirigido por Javier Llorente impuso, de nuevo, un sistema defensivo que frenó el juego ofensivo alicantino. La precipitación, potenciada por la defensa en zona de los gallegos, apareció entre los hombres de Pedro Rivero para devolver la ventaja a los visitantes (41-47).

Aunque la suerte no acompañaba, el HLA Alicante siempre mantuvo vivas las esperanzas en un partido que comenzó a ponerse muy cuesta arriba (44-52). El último y decisivo cuarto no pudo arrancar peor para los intereses del conjunto alicantino. Tres pérdidas no forzadas pusieron el +14 en el marcador (44-58). A pesar de ello, los hombres de Pedro Rivero, empujados por una afición ejemplar, se negaron a perder la cara al partido.

La poca efectividad, una defensa sensacional de Marín y la pérdida del dominio del rebote condenaron al HLA Alicante a la derrota tras diecisiete victorias de forma consecutiva.

A pesar de ello, el HLA Alicante continúa su camino hacia el ascenso el próximo 5 de abril, a las 20:45 horas, en el Pedro Ferrándiz ante Zornotza.

FICHA TÉCNICA

HLA Alicante (56): Garrido (6), Ortega (5), Díaz (8), Conde (10), Pitts (2), Larsson (3), Schmidt (9), Galán (3), Kingsley (-), Toledo (6), Sidibe (4), Rodríguez (-).

Marín Ence Peixe Galego (64): Badmus (16), Gregory (15), González (0), Vashil (8), Pantin (4), Orellano (5), Romero (13), Sevillano (3),.

Parciales por cuarto: 9-16, 21-14, 24-22, 30-20.