A Oviedo con Carlos y Pablo Marí

Natxo González hizo pública hoy una convocatoria en la que prácticamente la totalidad de la plantilla está incluida. Solo Dubarbier e Íñigo López, además del lesionado Krohn Dehli, se quedan en la ciudad. El resto, los 21 citados, viajan por carretera a Oviedo y será mañana cuando se conozcan los tres descartes.

Las mejores noticias las han protagonizado Carlos Fernández y Pablo Marí. El primero vuelve a una convocatoria sufrido una recaída tras el partido de Málaga. Pablo Marí, entre algodones toda la semana, podría estar mañana en el once titular. "Carlos ha entrenado toda la semana y Pablo empezó ayer con el grupo y hoy ha hecho toda la sesión. Vamos con 21 para combatir los posibles imprevistos que pueda haber", explicó Natxo.

El entrenador vitoriano quiso disipar las dudas sobre el estado físico de Carlos: "Seguro que 90 minutos al cien por cien es difícil pero es un chico que en seguida coge el tono y además no ha estado parado. Ahora hay que arriesgar un poquito más porque cada vez queda menos. Tenemos la seguridad... a él se le nota. Corremos menos riesgos que hace un mes".

El técnico confía en revertir la mala racha de resultados ante los ovetenses. "Estamos haciendo todo lo posible por estar bien, estamos ilusionados. Competir bien en el día a día, crecer en el día a día. Las sensaciones son buenas pero el examen es mañana. La preparación para el examen me deja satisfecho", apuntó.

Natxo González ha confesado que sigue analizando los problemas del equipo: "Le he dado todas las vuelta que se puede y más, pero más que el dibujo es un tema de rendimiento individual. Nos estamos exigiendo mucho en la competitividad del día a día".

Acerca del rival, el míster avisa de las consecuencias que la derrota ante el Sporting ha podido tener el el cuadro carbayón: "Vienen de perder un derbi, con secuelas... Esa derrota más que problema es un incentivo para este partido. Se han unido aún más. Compiten muy bien, te exige a todos los niveles. Todos nos jugamos mucho".

Natxo González desea que el equipo recupere su mejor versión de manera inmediata. "Quiero recuperar lo que hemos sido y lo que hemos ido perdiendo. Más fluidez, más intensidad... un poco de todo. Ser exigente conmigo mismo para poder dar respuesta durante el partido. Debemos recuperar la alegría que hemos ido perdiendo", subrayó.

Afición blanquiazul en Oviedo

Para dar el golpe de timón, el Deportivo va a estar acompañado de 3.000 aficionados, en lo que será el mayor desplazamiento de deportivistas en lo que va de campañas. "Estamos ilusionados para que sea mañana, donde vamos a tener mucha gente y en un bonito escenario. Serán tres mil y animosos. Siguen creyendo en el equipo, los jugadores... se desplazan con la ilusión por echarnos una mano. Tenemos que estar a la altura. A ver si podemos ofrecerles tres puntos".

Sobre sus palabras acerca del ambiente que se encontró el equipo la pasada jornada en Riazor, Natxo reiteró su mensaje: "Yo no he criticado a nadie. Dije que unos apoyan y otros no porque el aficionado quiere que le ofrezcan un buen espectáculo. Si yo fuese aficionado también estaría de uñas. Los que tenemos que generar aplausos solos nosotros con nuestro juego. Mi intención no era criticar a nadie".