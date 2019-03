El liderato en juego

La SD Compostela medirá este domingo sus fuerzas contra el CD Barco en lo que supone la última rampa del denominado Tourmalet. Tras tres triunfos consecutivos, los blanquiazules viajan al Campo de Calabagueiros para afrontar un duro reto del que aspiran salir vencedores, rompiendo así su dinámica negativa histórica en Valdeorras (nunca han ganado allí).

“Cada año es distinto. Creo que haremos un buen partido, porque llevamos una dinámica muy buena, sobre todo con las sensaciones del equipo, lo que nos hace ser optimistas y confiar en que podemos romper la racha”, explicó Yago Iglesias en rueda de prensa.

Con todo, el técnico y el equipo saben de la dificultad del rival, un conjunto llamado a estar entre los cuatro primeros. “A nivel de jugadores (el CD Barco) es muy fuerte, sin duda están asentados en la Tercera y cada temporada aspiran a mejorar la anterior”, señaló el técnico.

Entre sus puntos fuertes, el entrenador destacó “un bloque con muy buenas individualidades y mucho potencial de medio campo para arriba, con experiencia en categoría superior y con mucho recorrido”. Por esta razón, “si queremos parar a futbolistas veteranos, muchos de fuera de Galicia, y con calidad, como Rubén García o Ivi Vales, que pueden marcar la diferencia, debemos jugar unidos, como acostumbramos, pensando en el grupo y trabajando todos juntos”, remarcó.

Para hacer frente a este reto, el Compos llega cargado de moral tras los tres últimos triunfos. “Estamos al 100%, muestra de cómo se trabaja y del estado mental, algo que se consigue teniendo a todo el mundo enchufado, ya que todas las semanas hacemos rotaciones, y eso se nota con el paso de las jornadas”, analizó Yago.

Esas variantes permiten al técnico poder elegir el sistema en base al tipo de juego que plantearán, por lo que no da pistas sobre los que formarán en Calabagueiros. “Tenemos variantes en base a lo que necesitamos y al llegar a Barco decidiremos por que opción optamos”, reflejó el entrenador.

Samu

Acompañó en la sala de prensa al técnico blanquiazul, el centrocampista Samu. Este señaló que, a pesar de que el Barco no está cuajando una buena segunda vuelta, aunque ganó al Silva, tras once jornadas, y empató en la última contra el Paiosaco “lo que más le importará es ganar, además delante de su gente, y no creo que piensen en la dinámica, por lo que esperamos un encuentro muy igualado”, comentó el jugador compostelanista. Sobre la posibilidad de alcanzar el liderato, apuntó que "no estamos ansiosos por alcanzarlo ni estábamos preocupados hace un mes por cómo estaba la clasificación. Simplemente, miramos partido a partido y gracias a esto, estamos peleando por todo".