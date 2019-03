Empate en La Salobreja y clasificación de los amarillos para los play off por el título

A falta de tres jornadas para la finalización de la liga regular, el Jaén Paraíso Interior se clasificó para la disputa de los play off por el título. Excelente temporada, una vez más para el Jaén FS.

En un choque tan intenso como emocionante, el cuadro amarillo empató el partido a 3 goles y punto suficiente.

Empezó bien el partido para los amarillos, jugando muy bien, con rapidez en sus acciones y sin dejar pensar a su rival que se veía impotente para frenar las llegadas del equipo de Dani Rodríguez. Con todo, el gol no podía hacerse esperar más y así ocurrió. Solo 6 minutos de partido y el goleador Carlitos hacía el 1-0.

Ventaja efímera porque la calidad del cuadro cartagenero apareció con el brasileño Batería para empatar el partido. 1-1 y 9 minutos de partido. Con la igualada el equipo visitante se erigió en protagonista jugando mejor ante un Jaén FS que no encontraba su sitio y solo en jugadas a la contra creaba tímido peligro pero sin efectividad. Todo lo contrario ocurrió con los visitantes que a los 10, por mediación de Franklin le daba la vuelta al marcador y ponía el 1-2. Con ese marcador acabaría la primera parte.

La segunda mitad empezaba con enorme intensidad por parte de uno y otro equipo. Los amarillos necesitaban un gol para empatar y meterse en el partido y así ocurrió por mediación de Bingyoba que tuvo toda la tarde una lucha "deportiva sin cuartel" con los cierres de Cartagena.

Las jugadas de peligro se repetían en una y otra portería. Ocasiones de Dani Martín, Carlitos. Por su parte Cartagena tocaba y tocaba ante la desesperación de Jaén FS. El partido estaba con el 2-2 totalmente abierto, cualquiera de los dos podía marcar y ganar el partido. Carlitos envió un lanzamiento a la madera y Mauricio tuvo el 3-2 pero la suerte no estuvo con los amarillos.

A Falta de 7 minutos el Cartagena cometió su quinta falta e instantes después el visitante Batería hizo la sexta falta. Doble penalti que lanzó Carlitos para hacer el 3-2; otra vez vuelta en el marcador. El partido no acabó, ni mucho menos ya que los murcianos no se rindieron y buscaron de nuevo el empate y lo consiguieron. 3-3 a falta de 3 minutos. Emoción total. Al final del partido reparto de puntos que sirve a Jaén y no a Cartagena. Con este resultado, Jaén Paraíso interior se clasifica para los play off por el título.