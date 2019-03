Naranjo, intervenido por segunda vez en su rodilla

El centrocampista del Xerez CD, José Naranjo, ha tenido que volver a pasar otra vez por el quirófano por culpa de la rotura del ligamento cruzado que se produjo durante el encuentro disputado en El Rosal ante el Cádiz B.

En su cuenta de twitte, el jugador azulino, ha enviado un mensaje a todos los aficionados del club en el que explica que, “tras entrar por segunda vez en quirófano por una rotura del ligamento cruzado, sólo me quedan ganas de empezar la recuperación y que pase el tiempo para volver a disfrutar de lo que más me gusta. Volveré mejor que nunca, no tengo dudas".

El futbolista ha dicho adiós prematuramente a una temporada en la que fue titular primero con Juan Pedro Ramos y después con Nene Montero.