El Partido Popular de Palencia calienta motores de cara a las próximas elecciones celebrando un gran acto público que ha contado con la presencia del presidente nacional del partido, Pablo Casado y con los candidatos regionales y provinciales a las nacionales, autonómicas y locales. Un acto celebrado en el auditorio de la calle Mayor que se ha quedado pequeño para albergar a todos los simpatizantes que han querido arropar al palentino Casado en su primer acto público en su tierra.

Pablo Casado ha sido el último en intervenir y ha querido que sus primeras palabras fueran de agradecimiento para su tierra y para los suyo asegurando que Palencia merece tener al primer presidente del Gobierno de España de su tierra, se ha mostrado orgullosos de sus orígenes afirmando que "lo que soy es gracias a Palencia, a mi familia, la base de mi formación humana, como persona, se la debo a esta tierra." Palabras cariñosas para sus padres, hermanos y abuelos, sobre todo su abuelo "represaliado pero que siempre le enseñó valores de respeto y la historia sin rencor y sin revancha". Se ha mostrado seguro al afirmar que Castilla y León es base de la historia y tenemos la obligación de dar continuidad a esa historia, asegurando que su responsabilidad es con esta tierra, ayudando a Palencia y a ello se ha comprometido. Ha apostado por la sanidad pública, la educación con una nueva ley educativa exigente, que permita a los padres elegir centro, mantener los centros de educacion especial, y ha propuesto la creación de un MIR educativo que seleccione a los mejores profesores para educar a los niños. Ha pedido que lo que afecta a España se decida también desde CYL y no sólo desde Cataluña, que no decidan sólo unos pocos. Ha pedido una España que viva en concordia y libertad, en la que se cumplan las leyes y la constitución, llamanda al voto que evite que Pedro Sánchez siga en el gobierno en connivencia con los independentistas.

En el estreno de Milagros Marcos como candidata al Congreso de los Diputados ha alabado la gestión llevada a cabo por la Junta durante los mandatos de Juan Vicente Herrar asegurando que, siempre han trabajado por las políticas sociales, que no socialistas, y en defensa del medio rural. Ha asegurado que subir impuestos no es hacer política social, subir el recibo de la luz o el gas no es social, que cargarse el sistema de pensiones y prometer que nos vamos a gastar lo que no tenemos es una insensatez y un riesgo enorme para todos y sólo con el objetivo de sacarse fotos en un ataque al gobierno de Pedro sánchez. Marcos ha lanzado un mensaje claro asegurando que quiere una Palencia más dinámica, una Palencia más conocida y reconocida, que aproveche las sinergias con otras provincias, que sea capaz de atraer empresas, y que generen empleo, para ello ha anunciado la creación de una aceleradora de proyectos empresariales para la provincia. Ha finalizado haciéndole un ruego a Pablo Casado pidieéndole un compromiso firme con la Política Agraria Común, por el internet rural, y una apuesta por el patrimonio y la cultura palentina.

Por su parte el presidente del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha comenzado asegurando que " hemos venido a oír al próximo presidente de España, el que ponga fin a tanto desbarajuste socialista con políticas de sentido común". Ha mostrado su poyo a Casado afirmando que "son tus elecciones y son las nuestras, las de apostar por la unidad de España, las del desarrollo económico" Ha acusado al PSOE de tener una agenda oculta y al partido en CYL de permanecer callado ante el problema en Cataluña acusando a Tudanca de no tener ni una sóla idea o propuesta para el futuro de la comunidad. Apuesta por suprimir el impuesto de sucesiones, por llevar internet a todo el medio rural, por la emancipación juvenil, por llegar a 7 millones de turistas internacionalesy se ha comprometido por terminar en Palecia el Palacio de exposiciones de la Tejera y la reforma de los Jardinillos.