Como segundos a la Copa

Subidón importante de autoestima para el Bidasoa-Irun de cara a la Copa del Rey. Porque eso significa llegar como segundo clasificado en solitario de la Liga Asobal, lo que supone un espaldarazo tremendo a la enorme temporada que está haciendo el equipo de Jacobo Cuetara. La victoria contundente y solvente (22-28) coseguida en Puente Genil confirma el buen estado de forma de los bidasotarras de cara a esa fase final de la Copa en Alicante. Llegar con 34 puntos después de haber sumado en todos los partidos que ha jugado en 2019 menos en la visita del Barcelona son palabras mayores. Liberbanl Cuenca llega al alza, pero el conjunto irudarra no se queda atrás. Será un partido de cuartos de final apasionante.

Contra el Ángel Ximenez Bidasoa no necesitó de su mejor versión para superar el partido, pero sí tuvo que emplearse a fondo, especialmente en el apartado defensivo. El conjunto cordobés empezó muy fuerte y hasta el minuto 10 los irundarras no lograron romper el marcador. Apareció en portería Xoan Ledó, y en ataque concretaban con solvencia. Se logró una primera diferencia que se pensó podía ser determinante, pero Julian Ruiz, ex entrenador de Bidasoa, pidió un tiempo muerto, recondujo la deriva de su equipo y el resultado empezó a ser preocupante, tanto que el Puente Genil logró ponerse a sólo un gol. Pero entonces Bidasoa reaccionó como el equipo grande que quiere volver a ser, y con un parcial de 1-4 en los últimos tres minutos de la primera parte llegó al descanso con una renta de cinco goles.

Ese arreón en plan campeón del Bidasoa tuvo su continuidad en el comienzo de la segunda mitad, con un parcial 4-8 en los primeros quince minutos con el que llegó a tener diferencias máximas de hasta nueve goles que le permitieron vivir con relativa comodida el final del encuentro, dando la opción a Cuetara de poder rotar más para llegar en mejores condiciones físicas a la Copa. Cabe destacar de la victoria el estdo de forma con el que llegan algunos jugadores a Alicante, porque los extremos Kauldi Odriozola (6/6) y Mikel Zabala (4/4) consiguieron un 100% de efectividad, mientras que Sergio de la Salud y Jon Azkue consiguieron cuatro goles de seis lanzamientos. Los bidasotarras llegan enchufados a la Copa, mientras aclararan, que no despejan, su futuro en la liga, deshaciendo el cuádruple empate con Logroño, Ademar y Granollers, para situarse con dos puntos de ventaja. Antes de intentar regresar a Europa por la vía copera, la via liguera está encarrilada.