Ribó anuncia una Ordenanza de derechos sociales para familias necesitadas

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha comprometido a aprobar una ordenanza de atención social en la próxima legislatura para cubrir derechos sociales como los gastos de vivienda, la alimentación, el acceso a la energía eléctrica y el agua y la intervención en caso de desahucios a familias más necesitadas.

En una reunión con vecinos del barrio de Orriols junto al cabeza de lista al Congreso por Compromís, Joan Baldoví, el alcalde ha manifestado que en estos cuatro años de gobierno se han hecho avances en servicios sociales que se quieren culminar en una ordenanza para que ningún valenciano se quede sin disfrutar de "derechos básicos como el agua, la luz y el derecho a la vivienda".

Las políticas sociales en los barrios de la ciudad y la defensa en Madrid de los intereses valencianos han centrado las intervenciones de Ribó y de Baldoví en un acto que, según fuentes de Compromís, ha contado con la participación de cerca de 300 vecinos.

Ribó se ha referido a los retos que quedan por abordar en València, como la atención social, una apuesta "firme" del gobierno progresista que el alcalde se ha comprometido a reeditar para consolidar el cambio en la ciudad.

Ha anunciado que la ciudad contará con cuatro nuevos centros de servicios sociales: el de Saïdia, ya en marcha, que atiende a 40.000 personas y desdobla el de Salvador Allende para ofrecer un servicio más eficiente; el de la calle de la Reina, en el Cabanyal, que en un año estará en funcionamiento; el de Benicalap, que atenderá a 40.000 personas; y el de las Naves de Ribes, en el Parque Central, que incluirá un centro de jóvenes para la inserción socio-laboral y un edificio para hacer un seguimiento más próximo a los personas usuarios.

Estos centros municipales de servicios sociales permitirán "complementar" las políticas llevadas a cabo esta legislatura en València, donde "ya no se corta la luz ni el agua a las familias que no las pueden pagar y donde hemos intervenido para evitar, entre el año pasado y este, 350 desahucios de familias que no podían pagar la hipoteca", ha manifestado Ribó.

Según ha señalado, el Ayuntamiento se ha acogido a un crédito del Banco Europeo de Inversiones para construir viviendas de alquiler asequible y en el próximo mandato se pondrá en marcha una entidad mixta para construir 600 viviendas más de alquiler asequible.

Además, ha anunciado que las ayudas 'Menjar a Casa', con que se atienden a 427 personas, se incrementarán hasta atender al millar de personas, no solo a personas mayores sino también a personas con diversidad funcional.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Compromís, Joan Baldoví, ha destacado el trabajo realizado en los últimos cuatro años por los gobiernos con Compromís.

"En cuatro años hemos dejado de ser el paraíso de los corruptos para ser reconocidos incluso por Europa por nuestra lucha contra la corrupción", ha dicho Baldoví, quien ha destacado las políticas sociales desarrolladas pese a la infrafinanciación.

Baldoví ha defendido la importancia de conseguir un grupo parlamentario propio en Madrid porque mientras "otros quieren hablar solo de Cataluña, lazos y banderas", Compromís quiere "hablar de València, de barrios como Orriols, de blindar pensiones, de los intereses valencianos".